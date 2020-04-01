ВОЗ объяснила отсутствие статистики о выздоровевших от COVID-19

01.04.2020, 8:30, Новости дня

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич объяснил, почему ВОЗ перестала публиковать информацию о количестве выздоровевших от COVID-19.

«Что касается случаев выздоровления за пределами Китая, у нас нет единых данных из разных источников о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от COVID-19, потому что не все страны систематически сообщают нам эти данные», – приводит его слова РИА «Новости».

Язаревич добавил, что во многих странах у людей «еще не было шанса поправиться», поэтому по мере развития ситуации могут появиться новые данные.

Он напомнил, что COVID-19 – новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о выработке иммунитета к вирусу и как определить, что пациент здоров.

Согласно рекомендациям ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после проведения последовательно, с разницей как минимум в 24 часа, двух негативных тестов.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.