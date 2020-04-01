 

Продюсер Виктор Дробыш на карантине встал к балетному станку

01.04.2020, 8:30, Разное

Отечественный музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш на странице в Instagram обнародовал небольшое видео, показав, чем занимается дома во время карантина из-за коронавируса. Артист встал к балетному станку, выполняя упражнения под руководством 9-летней дочери Лидии.
В кадрах опубликованного в соцсети ролика Виктор Дробыш вместе с дочерью занимается в студии, стоя возле балетного станка. Девочка в это время выступает в роли преподавателя, показывая отцу движения и снимая весь процесс на камеру смартфона. В подписи к посту продюсер с юмором заметил, что «докатился» до занятий балетом и хотя считает себя «безнадёжным учеником», но дочь с этим не согласна, заставляя готовиться к выступлению, которое пройдёт уже через неделю. Дробыш поинтересовался у своих подписчиков, чем они занимаются на карантине и делают ли то, что для них в принципе не свойственно.

В комментариях многие фолловеры поддержали «начинание» Виктора Дробыша, заметив, что из Лидии получается прекрасный преподаватель, а потому продюсер «обречён на успех» в балете. Сами же подписчики на карантине занимаются более «приземлёнными» делами – играют с детьми, читают книги, смотрят любимые фильмы или просто часами лежат на диване.



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