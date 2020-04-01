Социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля

01.04.2020, 8:16, Новости дня

Социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 млн человек.

Одновременно с этим будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военных, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие, передает РИА «Новости».

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что индексация позволит повысить пенсии почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,3 млн являются получателями социальных пенсий.

Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца 2020 года.

Социальная пенсия – это регулярная госвыплата, которая назначается по старости, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии.

Также социальную пенсию получают инвалиды и дети, потерявшие кормильца. Средний размер выплаты в 2019 году составлял 9 тыс. 266 рублей.

Напомним, 17 марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий в РФ с 1 апреля на 6,1%.