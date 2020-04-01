 

Мнение: Методические рекомендации министерства обороны по лечению коронавируса

01.04.2020, 8:15, Разное

Телеграм-канал "Майор и Генерал" (https://t.me/mig41 – рекомендую подписываться) опубликовал официальную военную методичку по диагностике, лечению и профилактике коронавируса подготовленную в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
В опубликованных материалах представлен текущий подход военных медиков к борьбе с коронавирусом, но полагаю, многое из написанного, вполне валидно и для гражданского сектора.

Скачать всю методичку https://dropmefiles.com/18jqw (там еще про лечению заболевших в тяжелом состоянии, а также список использованных источников)

Источник: Colonel Cassad



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