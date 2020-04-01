 

В России в ближайшие месяцы вырастут цены на молочные продукты

01.04.2020, 8:09, Разное

В ближайшие 2-3 месяца в РФ прогнозируют рост цен на 7-12% на молочные продукты. По словам Марины Петровой, представителя Московской торгово-промышленной палаты, повышение стоимости не будет равномерным, то есть, на одну продукцию ценники вырастут значительно, на другую – примерно на 3%.
Самое минимальное повышение цены экспертами ожидается на молоко. На данный продукт стоимость может увеличиться на 3-5%, а вот на кисломолочные товары – на 5-7%. В ближайшие пару месяцев больше всего могут подорожать такие продукты, как сливочное масло и сыры. По словам Петровой, прогнозируется рост ценников от 10 до 12%. Данная тенденция связана с валютными колебаниями, вследствие которых дорожает зависимая от импорта составляющая производства. На текущий момент в РФ доля данного фактора в себестоимости молочной продукции всё ещё остаётся высокой, так как местные производители используют импортное оборудование, сельскохозяйственную технику, корма для скота, материалы для изготовления упаковки и другое.

По мнению эксперта, на ситуацию на молочном рынке страны влияет ряд факторов. Изменения в большой степени зависят от продолжительности карантина из-за пандемии коронавируса, курса валют и цен на нефть, доходов населения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Леонид Якубович предложил установить для министра труда зарплату в 23 тысячи рублей

17.02 / Мнение: Россияне – за экономию, компенсация льгот и высокая потребность в инженерах

02.02 / «Решила всем показать свое истинное лицо»: Ксения Собчак предстала перед подписчиками в образе Бабы-Яги

14.03 / Актриса Елена Ксенофонтова побывала на могиле Дмитрия Марьянова

20.02 / Расчленивший студентку историк Соколов написал роман о любви

22.02 / Тверк, текила и пиньята: как Рианна отметила свое 32-летие в Мексике

30.03 / Закашлялся человек

24.02 / Мнение: Китайцы в музее

12.03 / Снимком в стиле ню Светлана Бондарчук вызвала хейтеров на поединок

24.03 / Археологи обнаружили изображение загадочного существа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска