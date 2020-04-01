В России в ближайшие месяцы вырастут цены на молочные продукты

01.04.2020, 8:09, Разное

В ближайшие 2-3 месяца в РФ прогнозируют рост цен на 7-12% на молочные продукты. По словам Марины Петровой, представителя Московской торгово-промышленной палаты, повышение стоимости не будет равномерным, то есть, на одну продукцию ценники вырастут значительно, на другую – примерно на 3%.

Самое минимальное повышение цены экспертами ожидается на молоко. На данный продукт стоимость может увеличиться на 3-5%, а вот на кисломолочные товары – на 5-7%. В ближайшие пару месяцев больше всего могут подорожать такие продукты, как сливочное масло и сыры. По словам Петровой, прогнозируется рост ценников от 10 до 12%. Данная тенденция связана с валютными колебаниями, вследствие которых дорожает зависимая от импорта составляющая производства. На текущий момент в РФ доля данного фактора в себестоимости молочной продукции всё ещё остаётся высокой, так как местные производители используют импортное оборудование, сельскохозяйственную технику, корма для скота, материалы для изготовления упаковки и другое.

По мнению эксперта, на ситуацию на молочном рынке страны влияет ряд факторов. Изменения в большой степени зависят от продолжительности карантина из-за пандемии коронавируса, курса валют и цен на нефть, доходов населения.