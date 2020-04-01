Политика: Китайский вирус дал стимул отношениям России и США?

01.04.2020, 8:08, Разное

Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?

Вечером во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил: Москва направляет самолет с медицинской помощью для США. «Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из РФ авиарейса», – сообщил Песков. Самолет доставит в Америку медтехнику и средства защиты. Об отправке этого рейса ранее договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трампом.

«Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», – подчеркнул Песков. При этом пресс-секретарь президента посетовал: имели место и некие препятствия с американской стороны, которые «не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».

Как уже сообщалось, беседа двух президентов состояласьв понедельник. «Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной», – рассказал о ней пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, представитель Белого дома Джадд Дир добавил: «Лидеры согласились тесно, совместно работать по линии G20, ведя международную кампанию по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики».

После беседы с Путиным, выступая на брифинге в Белом доме, Трамп заявил: «У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи». Он добавил, что РФ «прислала нам очень и очень большой самолет» медицинского оборудования. Глава Белого дома признался, что это «было мило» и он «очень приятно удивлен».

Впрочем, долгое отсутствие информации по поводу борта с медпомощью из РФ дало повод для иронических комментариев: американского президента заподозрили в том, что он, наверное, перепутал самолет с медицинским грузом из КНР, о котором было известно ранее, с российским. И только сообщение Пескова внесло ясность в этот вопрос.

Продолжать оказывать помощь Вашингтону в борьбе с коронавирусом готов и Пекин. Об этом сообщила во вторник представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, некоторые китайские города и провинции уже направили медицинские грузы в США, а медицинские эксперты обеих стран поддерживают контакт, сообщает ТАСС.

Хуа Чуньин также напомнила, что в пятницу председатель Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил надежду, что Соединенные Штаты как можно скорее справятся со вспышкой заболевания. «Мы также надеемся, что официальные лица США будут действовать на основе консенсуса, достигнутого лидерами двух стран», – резюмировала Хуа.

Некоторые аналитики видят в неожиданном потеплении отношений в треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин новый тренд. По их мнению, перед лицом общей угрозы между тремя столицами возникает редкое, феноменальное чувство локтя.

Доцент философского факультета МГУ, американист Борис Межуев предрекает, что мир теперь не пойдет в сторону национального эгоизма, потому что «национальный эгоизм будет осужден в качестве главного источника всех бедствий». «Такая стратегия была ярко продемонстрирована рядом европейских стран по отношению к собратьям. Запад в дальнейшем будет критиковать всех, кто проявлял такой эгоизм», – подчеркнул собеседник.

По его словам, для Америки нынешняя эпидемия станет огромным потрясением. «Американцы очень гордятся тем, что во время двух мировых войн они не сильно пострадали. Сейчас же, если брать Запад в целом, количество смертей от коронавируса сопоставимо с числом жертв в региональной войне», – спрогнозировал американист.

«Теперь мир повернется в сторону национальной солидарности, что усложнит ситуацию для Трампа – ведь он шел к своим избирателям с идеей национального приоритета США. Поэтому ему нужны советники, которые подскажут, как правильно вести себя в этой истории. Он стоит на распутье», – заявил Межуев газете ВЗГЛЯД.

А вот лично для Трампа ситуация является сложной и двоякой, считает эксперт. С одной стороны, американский лидер понимает, что дискурс международного сотрудничества с Россией идет ему на пользу. «Он всегда выступал за хорошие отношения с Москвой, и он оказался прав – РФ помогает. Для Трампа это шанс продемонстрировать точность своих прогнозов и получить фору на предстоящих выборах президента страны», – сказал Межуев.

С ним не согласен директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он полагает, что комплимент Трампа в адрес отправившей «очень большой самолет» Москвы не надо переоценивать.

«Об этом заявлении в Соединенных Штатах скоро забудут. А если не забудут, то Трампу будет только хуже – его оппоненты станут раскручивать тему того, что «президент продался», «Россия не просто так помогает» и так далее, – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. – Но по большому счету, для США сейчас отношения с Россией на 55-м месте, им вообще не до остального мира – в стране ситуация с коронавирусом развивается угрожающими темпами».

Проявления взаимопомощи – это отдельные эпизоды, но в целом в мире доминируют совсем иные настроения, со своей стороны полагает Лукьянов. В международных отношениях сейчас возрастает отнюдь не стремление к солидарности и взаимной поддержке, а национальный эгоизм, уверен эксперт.

«Причем тенденция к выстраиванию строго суверенной политики, к политике, которая в гораздо большей степени ориентирована на собственные интересы, начала усиливаться задолго до первых известий о коронавирусе, – считает Лукьянов. – Появление во главе Соединенных Штатов такого человека, как Дональд Трамп, было очень ярким свидетельством новой атмосферы в мире. Глобалистские, универсалистские настроения перестали восприниматься значительной частью обществ, прежде всего на Западе. Трамп и так называемые европейские популисты – во многом продукт этой тенденции».

Безусловно, пандемия COVID-19 сильно подхлестнула подобные настроения, просто потому что объективно единственный способ противостоять массовой болезни – это изоляция, отметил эксперт. «Поэтому все и сворачиваются, и замыкаются в себе. Робкие попытки сотрудничества и заявления о сотрудничестве упираются в то, что ресурсов у всех ограниченное количество, и «всем нужно для себя». Так что я не вижу причин, по которым развитие национального эгоизма могло бы повернуться вспять», – подчеркнул собеседник.

Впрочем, в Кремле оценивают ситуацию более оптимистично, и возлагают надежду на партнерство и взаимопомощь с другими мировыми державами. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», – подчеркнул Песков.