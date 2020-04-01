Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

01.04.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 1 апреля, снижаются на фоне статистики Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10,5 млн баррелей.

По состоянию на 7.55 мск цена июньских фьючерсов на нефть Brent падает на 2,2% – до 25,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,1%, до 20,46 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Кроме того, 1 апреля завершило свое действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

По мнению нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна, слова которого передает Reuters, очень маловероятно, что ОПЕК с или без РФ и США согласится на достаточное серьезное решение, чтобы компенсировать потери спроса на нефть.

Ранее, как сообщила американская сторона, министр энергетики США Дэн Бруйетт провел «продуктивные» переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

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