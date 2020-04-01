Пик смертей от коронавируса в США ожидается в ближайшие недели

01.04.2020, 7:54, Новости дня

ВАШИНГТОН – США должны быть готовы к тому, что число летальных исходов от коронавируса COVID-19 в ближайшие два месяца составит 100-240 тысяч, даже если американцы будут и дальше сохранять расстояние друг от друга.

По оценкам рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, пик смертей придется на ближайшие две-три недели.

Президент Дональд Трамп во вторник предупредил американцев, что предстоящие две недели в борьбе с коронавирусом будут «очень трудными».

Он призвал всех жителей страны следовать нормам социального дистанцирования вплоть до конца апреля. Президент сказал об этом, выступая на ежедневном пресс-брифинге в Белом доме.

«Я хочу, чтобы все американцы были готовы к предстоящим трудным дням. Мы собираемся пережить очень трудные две недели», – сказал Трамп, добавив, что он надеется, что после этого страна увидит «свет в конце туннеля».

«И затем, надеюсь, как предсказывают эксперты, мы увидим настоящий свет в конце туннеля, но это будут очень болезненные две недели», – предупредил президент.

«Американцам очень важно следовать [федеральным] указаниям о социальном дистанцировании в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти», – подчеркнул глава государства.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, входящий в состав рабочей группы Белого дома, заявил, что жители США должны быть готовы к тому, что жертвами коронавируса потенциально могут стать до 100 тысяч американцев.

«Какой бы шокирующей ни была эта цифра, мы должны быть к ней готовы. Будет ли так много [смертей]? Я надеюсь, нет, и я думаю, что чем больше мы будем настаивать на смягчении [эпидемиологических мероприятий], тем выше вероятность достижения такого числа. Однако давайте будем реалистами, нам нужно быть готовыми к тому, что мы увидим это», – заявил Фаучи.

Он уточнил, что подобный уровень смертности неприемлем, и что администрация «сделает все возможное, чтобы снизить» будущую смертность.

«Волшебной пули не существует, – заявила иммунолог Дебора Биркс, которая является координатором рабочей группы.

«Нет волшебной вакцины или терапии», можно говорить только о поведении, способном изменить ход этой вирусной пандемии.

Коронавирус был диагностирован более чем у 187 тысяч жителей США. Общее количество умерших от болезни превысило 3800 (примерно четверть из них приходится на Нью-Йорк), превысив аналогичный показатель Китая, а также число погибших непосредственно в ходе терактов в США 11 сентября 2001 года.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик борьбы с коронавирусом наступит через 7-21 день. На ежедневном брифинге для прессы, большая часть которого транслировалась в прямом эфире трех крупнейших кабельных новостных каналов, Куомо вновь выразил разочарование по поводу обеспечения поставок жизненно важных материалов для палат интенсивной терапии. Он объявил, что Нью-Йорк разместил в Китае заказ на 17 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью 25 тысяч долларов каждый.

В последние дни президент взял более мрачный тон по поводу общего числа жертв, которые могут быть вызваны коронавирусом в США. Ранее он отмахивался от болезни, заявляя, что она не хуже ежегодных волн гриппа. «Лечение не должно быть хуже болезни», – говорил он, допуская ослабление теперь продленных ограничений, чтобы снизить экономический ущерб.

Если раньше президент был готов прислушаться к некоторым представителям своей экономической команды, которые выступали за ослабление ограничений по социальному дистанцированию, то теперь, вслед за представителями органов здравоохранения и членами его предвыборного штаба, он выступает с мрачными предупреждениями.

На этой неделе он начал говорить о наихудшем сценарии, при котором более двум миллионов американцев умрут от вируса, если люди вернуться к работе и учебе слишком рано.

Во вторник Трамп также предложил принять закон о четвертой фазе помощи на сумму 2,2 триллиона долларов (аналогичная стоимость была у третьей фазы), но на этот раз законопроект будет сфокусирован исключительно на рабочих местах и воссоздании инфраструктуры страны.

«У нас сильный доллар. Люди хотят инвестировать в США», – заявил Трамп, добавив, что «сейчас будет удачное время, чтобы занимать деньги по нулевой процентной ставке» для финансирования ремонта дорог, туннелей и мостов.