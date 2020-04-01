 

Медсестра из Великобритании рассказала о муках инфицированных коронавирусом пациентов

01.04.2020, 7:53, Разное

В Великобритании, как и во многих других странах Европы, количество пациентов, заражённых коронавирусом COVID-19, продолжает увеличиваться несмотря на предпринимаемые врачами и властями меры. Одна из медсестёр, работающая в клинике Саутгемптона по 13 часов в сутки, пояснила о муках людей с коронавирусной инфекцией.
По словам медицинского работника, в их больнице наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты. Большая часть заражённых коронавирусом пациентов – люди пожилого возраста, поступающие в больницу с терминальной стадией и нуждающиеся в подключении к аппаратам ИВЛ. Медсестра говорит, что видит муки инфицированных, её пугают боль и страдание в глазах людей, но в то же время и она, и коллеги гордятся возможностью спасать чужие жизни. Девушка считает, что в ближайшее время ситуация с распространением COVID-19 не будет стабилизироваться, а, напротив, может ухудшиться и при этом вырастет число заражений среди граждан более молодого возраста.

В данном случае медработник видит выход в соблюдении карантина. То есть, чем больше людей будет сознательно оставаться дома, тем быстрее снизится распространение коронавируса. Девушка акцентировала внимание на том, что рекомендации властей и врачей нужно воспринимать всерьёз и не пытаться нарушать карантин, поступая безответственно по отношению к себе и здоровью окружающих, информирует Lenta.



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