 

Аргентина заявила о намерении продолжить переговоры с кредиторами

01.04.2020, 7:42, Новости дня

Буэнос-Айрес упорно пытается убедить своих кредиторов реструктуризировать внешний долг страны размером в $83 млрд. В противном случае Аргентине грозит дефолт. 31 марта она уже просрочила исполнение своих обязательств. Однако министр экономики Мартин Гусман заявил, что страна намерена продолжить переговоры с кредиторами на этой неделе. Хотя коронавирус внес свои коррективы: процесс явно забуксовал.

Левоцентристское правительство президента Альберто Фернандеса заявило, что оно рассматривает “множественные комбинации”, которые гарантируют устойчивость любой новой сделки с кредиторами. По словам Гусмана, Аргентина рассматривает в том числе возможность включения инструментов с купонными выплатами, привязанными к экономическим показателям. Правительство также будет учитывать суммарную доходность инвестиций, поскольку так оно может определить, сколько будет стоить стране выход на кредитные рынки по более разумным ставкам в будущем.

Согласно плану реструктуризации долгов, Аргентина надеется увеличить резервы центрального банка до $65 млрд к 2024 году. Сейчас они составляют $43,585 млрд. И Гусман, и президент Фернандес неоднократно заявляли, что им необходимо в ближайшее время заключить сделку с держателями облигаций, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение резервов.

При этом Гусман отметил, что некие важные, исходя из международного законодательства, реперные точки намечены на апрель. Ранее в марте министр сообщил о создании экономической дорожной карты — это ключевой момент в переговорах, ведь кредиторы потребовали подробностей о планах страны в свете реструктуризации госдолга.

В числе ключевых задач Гусман обозначил рефинансирование уже запланированных платежей в Международный валютный фонд. В общей сложности Аргентина должна МВФ около $44 млрд.



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