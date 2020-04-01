Китайские ученые нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

01.04.2020, 7:30, Разное

Китайские ученые, представляющие Университет Гонконга, выяснили, что переливание сыворотки крови с антителами переболевших коронавирусом эффективно для лечения больных. Эксперименты, проведенные на хомяках в лаборатории, оказались успешны, передает South China Morning Post.

Выбор ученых пал на этих грызунов из-за схожести структуры белка ACE2 с представителями человеческого вида. Он является рецептором проникновения COVID-19 в организм. Неделю хомяки чувствовали себя плохо, у них были поражены трахеи, легкие, плохо работала иммунная система и кишечник. Через 7 дней, пояснил автор исследования Юэн Крок-юн, часть грызунов стали восстанавливаться, в их крови появились антитела, а масса тела приходила в норму.

После сыворотку крови выздоровевшого животного перелили здоровому и чего заразили его. Выяснилось, что коронавирус примерно в 10 раз слабее развивался в организме и грызун испытывал более слабые симптомы.

Сейчас исследователи ожидают одобрение со стороны властей для получения возможности исследовать вакцину на людях.

Ранее в Италии обнаружили целую провинцию, жители которой имеют иммунитет от коронавируса.