Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

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01.04.2020, 7:30, Новости дня

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, свидетельствуют данные местных властей.

Во вторник ограничительные меры были введены в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, Ставропольском крае. Самыми первыми их ввели в Чечне. В среду на режим самоизоляции перешла и Северная Осетия, где, по данным главы региона Вячеслава Битарова, подтверждены первые два случая заражения коронавирусом, состояние пациентов удовлетворительное, передает ТАСС.

Таким образом, подобный режим действует во всех регионах округа.

В РФ за последние сутки выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших на 31 марта – 2 тыс. 337 человек.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России. К вечеру вторника режим самоизоляции ввели в 53 регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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