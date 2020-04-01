В России упали цены на смартфоны Xiaomi и Redmi

01.04.2020, 7:30, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi снизил цены в РФ на собственные смартфоны и гаджеты от суббренда Redmi. Акция запущена производителем в рамках ежегодного мероприятия Mi Fan Festival и продлится с 1 по 6 апреля текущего года.

Поклонники китайского бренда получат возможности приобрести смартфоны со скидкой до 33% с промокодом. Так, в период падения цен Xiaomi Mi Note 10 Pro с камерой разрешением 108 МП, оценённый в РФ в 43,9 тыс. рублей, можно приобрести со значительной экономией за 39,5 тысяч. Гаджет от суббренда технологического гиганта Redmi 7A с 2 ГБ ОЗУ в период акции доступен за 4,5 тыс. рублей вместо прежних 7,5 тысяч.

До 6 апреля по сниженным ценам производитель предлагает не только различные модели смартфонов, но и другие продукты. Акция распространяется на приставки для телевизоров, «умные» устройства для дома, наушники, смарт-часы и прочие товары.