В США почти закончились маски и респираторы

01.04.2020, 7:16, Новости дня

В связи с пандемией нового коронавируса американские власти практически полностью исчерпали запасы средств личной защиты в Национальном стратегическом резерве США, сообщили источники Reuters в министерстве внутренней безопасности США.

По словам источников, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США приступило к поиску защитных масок, респираторов, медицинских перчаток и халатов за границей. При этом агентство в основном рассматривает поставщиков из Малайзии и Китая, передает ТАСС.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств.

По данным Reuters, 18 марта 26 млн медицинских масок и 12 млн респираторов типа N95 были направлены из Национального стратегического резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что РФ отправила в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием. В Минобороны подтвердили, что самолет с медицинской помощью вылетел в США.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 865 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3873. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.