 

В США почти закончились маски и респираторы

01.04.2020, 7:16, Новости дня

В связи с пандемией нового коронавируса американские власти практически полностью исчерпали запасы средств личной защиты в Национальном стратегическом резерве США, сообщили источники Reuters в министерстве внутренней безопасности США.

По словам источников, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США приступило к поиску защитных масок, респираторов, медицинских перчаток и халатов за границей. При этом агентство в основном рассматривает поставщиков из Малайзии и Китая, передает ТАСС.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств.

По данным Reuters, 18 марта 26 млн медицинских масок и 12 млн респираторов типа N95 были направлены из Национального стратегического резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что РФ отправила в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием. В Минобороны подтвердили, что самолет с медицинской помощью вылетел в США.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 865 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3873. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Прилепин подтвердил причастность «блондинки из СБУ» к гибели Гиви

24.03 / Всемирная шахматная олимпиада в Москве перенесена на 2021 год

13.03 / Боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции сил ООС, один военнослужащий получил ранения

11.02 / Более 400 предложений: рабочая группа по внесению поправок в Конституцию отчитается перед президентом

10.02 / СК возбудил дело из-за столкновения катеров с россиянами в Таиланде

09.02 / Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась

22.03 / Bugatti представила шесть редчайших моделей

04.03 / Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки

05.02 / Суд в Петербурге признал, что избирком одного из округов действовал в интересах “Единой России”

07.02 / Ученые назвали панголинов промежуточными хозяевами коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска