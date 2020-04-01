Сутки на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения

01.04.2020, 7:15, Новости дня

31 марта на Донбассе вследствие обстрелов боевиков один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранение. Об этом в Facebook проинформировал 1 апреля пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Следствием преступных действий оккупантов стали потери в рядах наших защитников. Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в течение прошедших суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, где зафиксировано 11 обстрелов”, – рассказали в пресс-службе штаба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.