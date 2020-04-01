 

В Сирии, американские военные «загнали российский конвой в грязь»

01.04.2020, 7:13, Разное

by Dylan Malyasov March 31, 2020 

В понедельник, американский военный патруль заблокировал российский военный конвой от использования главной магистрали в северо-восточной Сирии.

На нескольких фотографиях, опубликованных в социальных сетях, показаны американские машины Oshkosh M-ATV, блокирующие  российскую бронетехнику на стратегических дорогах в северо-восточной Сирии.

Российский военный конвой попытался обойти американский контрольно-пропускной пункт и застрял в грязи на поле. Российская бронетехника Tigr и бронетранспортер БТР-82А попытались обойти контрольно-пропускной пункт, но застряли в грязи, и их пришлось вытащить на колесной бронетехнике “Тайфун-К” (заводской индекс КАМАЗ-53949).

По информации местных СМИ, американские солдаты блокировали российский военный патруль по дороге на нефтяное месторождение.

Российский конвой пытался добраться до места  пересечения границы между Сирией и Ираком, который находится под контролем поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС).

После того, как турецкие военные и союзные им сирийские ополченцы начали наступление на бойцов СДФ в октябре 2019 года, Россия, убежденная сторонница режима президента Сирии Башара Асада, начала, после решения США вывести войска из частей пограничной зоны между Сирией и Турцией,  наращивать свое военное присутствие на северо-востоке Сирии.

В настоящее время сотни американских военнослужащих дислоцированы в северо-восточной части Сирии и работают с сирийскими демократическими силами для борьбы с ИГИЛ.

Dylan Malyasov

@DylanMalyasov

U.S. troops ‘dumped Russian Convoy in mud’ in Syria

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9:35 AM – Mar 31, 2020

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