В Госдуме ищут «заразных» депутатов

01.04.2020, 7:13, Новости дня

Всех народных избранников заставили повально сдавать анализы на коронавирус, в результате чего на сегодняшнем заседании отсутствовали 120 депутатов.

Депутаты Госдумы дружно сдают анализы на COVID-19. И не зря, потому что у нескольких уже обнаружили коронавирус и их изолировали. Слухи о том, что в Госдуму проник вирус появились накануне.

Как сообщает телеграм-канал «Отдел П» со ссылкой на свои источники, на сегодняшнем заседании отсутствовали уже 120 депутатов. В Сети высказывают предположении, что карантинные меры в Госдуме могут ужесточить. Источник считает, что могут даже отстранить помощников депутатов на период карантина.

«Но каждый депутат – человек активный и общительный, поэтому сейчас руководство Госдумы ищет, с кем еще контактировали депутаты», – передает слова одного из депутатов «Отдел П».

Представитель фракции «Единой России» Евгений Ревенко подтвердил, что было распоряжение руководства о сдаче анализов на коронавирус, и все прошли тестирование, так что в зале находятся только «проверенные». Хотя на сегодняшнее заседание Ревенко пришел без медицинской маски, посчитав ее «лишней для себя».

Еще один парламентарий рассказал, что теперь в Госдуме будут измерять температуру регулярно, причем на входе в зал заседаний. На всех входах стоят специальные люди, которые не только измеряют температуру, но данные депутатов записывают, если вдруг у них показатель не в норме.

Скоро некому будет обеспечивать работу Госдумы, поскольку часть сотрудников аппарата переводят на «удаленку», констатирует депутат. В частности, аппарат нижней палаты попросил о переводе на дистанционную работу с завтрашнего дня. О том же попросили и помощники, ссылаясь на распоряжение главы аппараты Татьяны Вороновой.

Ряд депутатов приняли самостоятельное решение об изоляции. Так депутат фракции ЛДПР Сергей Катасонов хоть и ходил после приезда из Франции в Госдуму, но после того, как ему запретили появляться, засел дома. Самоизолировался и вице–спикер Петр Толстой, который как член делегации ПАСЕ летал в Брюссель. Вслед за ними более четверти народных избранников выбрали «удаленку».

Впрочем, пандемия ударила и по привычному режиму заседаний. Сейчас депутаты рассматривают исключительно те законы, которые рекомендованы к принятию, все остальные оставили на потом. Сократилось время выступлений докладчиков. Представителям оппозиции настоятельно рекомендовали обойтись без «глупых вопросов», сообщил один из оппозиционных парламентариев.

Большинство предполагает, что уже 2 апреля всех распустят по домам, тем более, что пленарных заседаний не планируется, по графику запланирована работа в комитетах, потом с избирателями. «Наверное, разойдемся до 14 апреля», – резюмирует источник «Отдела П».