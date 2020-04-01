Глава Калуги посоветовал жителям дезинфицировать руки алкоголем из-за дефицита антисептиков

01.04.2020, 7:13, Новости дня

Временно исполняющий обязанности главы Калуги Дмитрий Денисов из-за дефицита антисептиков посоветовал жителям города дезинфицировать руки алкоголем.

Временно исполняющий обязанности главы Калуги Дмитрий Денисов из-за дефицита антисептиков посоветовал жителям города дезинфицировать руки алкоголем.

«Банальный раствор этилового спирта, к которому доступ каждый человек имеет, алкогольные напитки, содержащие спирты, позволяют продезинфицировать. Понятно, что многие привыкли к средствам с глицерином, который там увлажняет руки, с соответствующей отдушкой», — сказал Денисов.

По его словам, этиловый спирт «действительно убивает болезнетворный вирус», поэтому для дезинфекции из-за отсутствия других средств можно брызгать на руки различные спиртовые растворы из пульверизатора или просто наносить их на руки.

По данным издания, антисептики для обработки рук в городе стали дефицитным товаром. Правительство Калужской области обещало жителям региона решить этот вопрос. Денисов добавил, что в настоящее время власти пытаются закупить медицинские маски для аптек.

К 31 марта в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337.