 

Против всех: Лукашенко раскритиковал массовую изоляцию в «тухлых квартирах»

01.04.2020, 7:13, Новости дня

Президент Белоруссии также признался, что не сдавал тест на коронавирус.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по-прежнему считающий шумиху вокруг коронавируса массовым психозом, выступил против массовой изоляции людей во время пандемии. Его не смутила даже первая в стране смерть от COVID-19 витебского актера.

«Запирать в этих тухлых квартирах – это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», – сказал он.

Белорусский лидер отметил, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились. Поэтому, продолжил он, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.

«Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно», – добавил президент.

Лукашенко также сообщил, что не сдавал тест на коронавирус. «И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах, или нет”, – сказал Лукашенко.

По состоянию на 30 марта, в Белоруссии было зафиксировано 153 случая заражения COVID-19. Один человек с диагностированным коронавирусом умер.



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