Правозащитники двойных стандартов – защищаем террористов в России и бросаем на произвол судьбы российских ученых в плену

01.04.2020, 7:13, Новости дня

Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан незаконно задержаны в Ливии.

Российские либералы и эксперты, называющие себя правозащитниками, не посчитали нужным вступаться за двух россиян незаконно удерживаемых в Триполи бандитами. Зато ежедневно вступаются за признанных следствием и судом преступников.

В мае прошлого года два российских гражданина, ученые – социолог-культуролог, руководитель исследовательской группы Максим Шугалей и участник этой группы медик, арабист, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, были незаконно задержаны в Ливии властями ПНС. Вначале они просто исчезли, предполагалось даже похищение. Чуть позднее стало известно, что их задержали якобы за вмешательство в какие-то выборы. Ученые уже 10 месяцев содержатся в плену с ужасающими условиями, и никто из либеральных журналистов и деятелей не выступил с лозунгом: «Свободу российским ученым!». Те самые либеральные силы, которые с пеной у рта защищали режиссера Олега Сенцова, открыто признающегося сейчас в подготовке теракта, или стоят в пикетах в поддержку участников «Сети», которых подозревают не только в подготовке серии терактов, но и в двойном убийстве, трусливо молчат про российских ученых.

Вначале многие оппозиционные СМИ, правда, перепечатали сообщения западных. Мол, россияне собирались вмешиваться в выборы. Но тогда же один из участников исследовательской группы, социолог-культуролог Александр Прокофьев разместил опровержение гнусной лжи, вот отрывок из него:

«В начале 2019 г. Фонд защиты национальных ценностей сформировал группу для социологических исследований в этой стране. Для Максима это была интересная, новая, необычная задача. Он предложил мне поучаствовать в проекте. С третьим участником нашей группы – Самером Суэйфаном, мы познакомились непосредственно перед отъездом из страны в марте. Мы поехали официально. У нас были оформлены визы, в страну мы прибыли беспрепятственно. В ходе нашей работы, помимо встречи с Сейфом аль-Исламом Каддафи, о которой сейчас все пишут, мы встречались со многими другими политическими деятелями и представителями власти. Мы не скрывали нашу работу от властей в Триполи. Они не препятствовали нашей деятельности и даже испытывали к ней интерес. Все исследования мы проводили открыто. За два месяца нашего присутствия в столице Ливии, к нам не возникло никаких вопросов».

И далее возмутился по поводу своих исследований:

«Основания, которые муссируются в прессе сейчас, звучат дико и абсурдно. Вмешательство в президентские выборы, которых нет – это бред. Нет ни одного человека в Ливии или за ее пределами, кто смог бы хотя бы предположительно назвать дату, когда они состоятся, или быть вообще уверенным что они произойдут в обозримом будущем. Какое вообще вмешательство в политический процесс могут оказать три иностранца проводящие полевые социологические исследования?!»

Реакция

Однако со стороны либеральной общественности России даже после разоблачения лжи – как можно вмешаться в выборы, которых нет – не последовало никакой реакции. Все, кто перепечатал статьи западных изданий, вместо того, чтобы извинится, просто замолчали. Наше издание попыталось созвониться с некоторыми представителями оппозиционеров. Первый, кто взял трубку – это Сергей Семенов, главный редактор «Медиазоны», ответил кратко:

«Я вообще ничего не знаю об этом деле».

За ним повторили еще минимум пяти журналистам. Чуть разговорчивее оказался Александр Черкасов, председатель Совета ПЦ, член Правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», сотрудник программы «Горячие точки», член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, журналист:

«Мне тут сказать нечего. Потому что мы в Ливии не работаем. Откуда у нас могут быть какие-то материалы по Ливии? У нас ни мандата нет, ни средств. Как вы себе это представляете? Что иностранный агент имеет средства телепортации? В Ливии, извините, вы знаете кто работает. С какими погонами и без каких погон. Для нас это недоступно. Быть на каждой свадьбе женихом, на любых похоронах покойником и комментировать сюжеты, которые не знаешь – это было бы самозванство».

То есть, когда наших граждан незаконно держат в плену без предъявления обвинения, «Мемориал» – беспомощен – не их территория. А когда судят террористов – «Мемориал» – рупор свободы и человеколюбия.

Так, «Мемориал» посчитал политзаключенным дагестанского журналиста Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма по части 4 статьи 205.1 УК РФ. Террориста из леворадикального движения «Народная самооборона», поддерживавшего украинский перерворот, Азата Мифтахова, «Мемориал» посчитал акционистом. При этом Мифтахоф собирал военную амуницию и явно копировал некоторые жесты исламистов. Также «Мемориал» регулярно вносит фамилии фигурантов дел, связанных с запрещенной в РФ организацией «Хизб ут-Тахрир», в списки «политзаключенных».

Двойные стандарты

Самым разговорчивым оказался Кирилл Семенов, руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам. Тот открыто признал – раз задержали в Триполи – значит, за дело и разбираться тут не надо

«Тут надо, во-первых, иметь в виду те обстоятельства, при которых они были задержаны, – заявил Семенов. – Я не располагаю, какой-либо информацией о том, что именно у них нашли и какие именно обвинения были им предъявлены. Но опять же обвинять Правительство национального спасения, и что этот арест был незаконным, я не могу сказать. Я не располагаю подобной информацией, что у них не было каких-либо причин, в рамках законодательства, которое там действует, на их арест. Надо понимать, что в Триполи военное положение и там действуют несколько иные правила. Допустим, если ливийский житель задержан в Российской Федерации, то в отношении него должны производится действия на основании законодательства Российской Федерации. Так же, как и к нашим гражданам, задержанным в Триполи, должны действовать нормы Ливийского законодательства».

«Если Ливийским нормам арест соответствует, то, видимо, и задержание с их точки зрения будет законным, – продолжает Семенов. – Мне сложно говорить. Насколько я понимаю, эта позиция была доведена до МИД. Видимо, у них есть какие-то основания. Я до конца не владею ситуацией, для этого есть адвокаты и дипломаты. Наверное, они информированы, есть доказательства об их противоправной деятельности. Как я понимаю, какая-то работа над этим ведется. Нельзя считать любой арест, любого российского гражданина в Триполи незаконным. Если нарушил законодательство или не нарушил – то это, соответственно, должны разбираться в рамках местного законодательства. А не просто – освободите их!»

То есть, когда надо поругать российских силовиков или власть, то для хайпа и в защиту террористов можно и митинг устроить и пикеты установить. Как защитить российских ученых-исследователей, которые работали в Ливии на законных основаниях, то это дело МИД, адвокатов и кого-угодно – либералы останутся в стороне, не их компетенция.

Впрочем, Кирилл Семенов тоже имеет рыльце в пушку. Эксперт по Ливии периодически придерживается протурецкой позиции. В свете сегодняшней натянутости отношений России и Турции некоторые его заявления вызывают вопросы, например, не будет ли он в скором времени выступать в защиту террористов?

Тем более, что Семенов уже цитирует практически слово в слово сирийских террористических пропагандистов Тахера Абу Умара и Биляла абд-Аль Карима, работающих напрямую с террористами запрещенной в РФ «Аль-Каиды».

Каких террористов защищали российские либералы?

Олег Сенцов – украинский террорист, планировавший взрывы в местах массового скопления крымчан. Либеральная пресса называет его режиссером из-за единственного снятого им низкопробного фильма.

Дело «Сети» – леворадикальные анархисты готовили серию терактов во время чемпионата мира по футболу, подозреваемые в двойном убийстве молодых людей.

Михаил Жлобицкий – леворадикальный террорист и анархо-коммунист устроил самоподрыв в лучших традициях исламистов. Сотрудница «Эха Москвы» Светлана Прокопьева в прямом эфире оправдывала теракт Жлобицкого, назвав причиной «отсутствие в России условий для политактивизма». Глава одной из ячеек КПРФ Надежда Ромасенко попала под следствие по аналогичный причине.

Кого российские либералы защищать не собираются

Максим Шугалей и Самер Суэйфан, российские ученые, отправившиеся в марте 2019 года в Триполи для проведения исследований о ситуации в Ливии. Они находились в североафриканской стране законно, не совершали никаких противоправных действий. Однако в мае того же года их похитили из дома, который они арендовали.

Связь с социологами пропала. Только спустя время Фонду защиты национальных ценностей удалось выяснить, что россиян удерживают в частной тюрьме «Митига». Однако причины задержания до сих пор неизвестны.

Представители ПНС заявляли, что россиян задержали по обвинению во вмешательстве в ливийские выборные процессы. Но в стране отсутствует закон о выборах. Никаких избирательных процессов тогда в Ливии не планировалось, как не планируется и сейчас. Более того, публичные обвинения никак официально не подкреплены, против социологов не возбуждено уголовного дела. Почти год их удерживают без предъявления официальных обвинений.

Большинство содержащихся там людей — мирные граждане, которых похитили ради выкупа или для продажи в рабство.