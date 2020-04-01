 

La Nuova Ferrara – Жители итальянской провинции имеют иммунитет от коронавируса

01.04.2020, 7:09, Разное

Журналисты итальянского издания https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara заявили, что у жителей провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, есть врожденный иммунитет к коронавирусу. Анализ основан на данных по заражению на этой территории, а подтвердил информацию Серджио Вентури, местный комиссар службы гражданской обороны.
В начале эпидемии в стране в Ферраре заразились 307 человек. При том, что сам регион находится на втором месте в Италии по числу больных коронавирусом.
“Если анализировать заболеваемость в регионе, то есть пара случаев в столице, а другие, в большинстве, расположены на границе области. Большая часть этой провинции от вируса спастись смогла”, – заявил Серджио Вентури.
Причиной такого распределения называют иммунитет местных жителей от La Nuova COVID-19. Среди версий – наследственное заболевание крови талассемия или распространение малярии. К слову, противомалярийными препаратами пробуют лечить коронавирус.



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