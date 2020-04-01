Мнение: Разбор и анализ видео “Перевозка СОУ “Бук” 17.07.2014 в городе Торез”. Итоги

01.04.2020, 6:01, Разное

Вышла 3-я часть расследования инженера Рината Белялова посвященное фальсификации известного видео с СУО "Бук" в районе Тореза, якобы снятое 17 июля 2014 года, которое было представлено "Беллингкет" как одно из "доказетельств" на основе которых были выдвинуты обвинения в адрес России.

Как убедительно показывает автор, видео представляет собой фальсификацию с помощью комбинированных съемок, где авторы фальсификации спалились на целом ряде неочевидных мелочей, которые при первом просмотре видео не бросаются в глаза, но если начинать присматриваться с ряду деталей, монтаж становится очевидным.

Искомое видео.

Первая часть расследования – https://colonelcassad.livejournal.com/5630744.html

Вторая часть расследования – https://colonelcassad.livejournal.com/5643678.html

https://asd.news/articles/voyna/o-chem-molchit-bellingket/ – цинк