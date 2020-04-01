Китай снимает маску

01.04.2020, 7:01, Разное

Уцелевшие кинотеатры в стране открылись показами проверенных блокбастеров. России — приготовиться к банкротствам.

Китай возвращается к мирной жизни при поддержке кино.

Отсутствие новых местных случаев заболевания вирусом (при этом есть зараженные туристами из-за рубежа, есть и летальные исходы) подвигло власти на ослабление режима карантина.

Уже под тысячу киноэкранов вновь открылись, хотя кассовые сборы минимальны — люди боятся рисковать здоровьем.

Киноцентры открылись в нескольких провинциях: далеко раскинувшийся Синьцзян; Шаньдун, прибрежная провинция, которая находится между Пекином и Шанхаем; южная, не имеющая выхода к морю провинция Сычуань; и два густонаселенных прибрежных региона, Фуцзянь и Гуандун, граничащих с Гонконгом.

Данные показали, что общенациональный доход к первой пятнице проката составил менее $2000. В Фуцзяне и Гуандуне не было продано ни одного билета.

При этом сообщают о лидере проката — триллере «Овца без пастуха». Это история харрасмента в китайской общине Таиланда. Про то, как мажор, сын местной начальницы полиции и кандидата в мэры опоил одноклассницу Пинпин наркотиками, изнасиловал, заснял на телефон, да еще пытался шантажировать. В общем, для мажора все закончится плохо, потому что отец Пинпин — настоящий киноман, и он пытается внедрить в жизнь один из сценариев просмотренных фильмов.

Но в основном кинотеатры планируют показывать поначалу уже проверенное временем кино. Марвеловские «Мстители», «Аватар» Джеймса Кэмерона и другие хиты призваны реанимировать интерес к походу в кино. Замершая киноиндустрия восстанавливается с трудом. С одной стороны, зрители не спешат возвращаться в кинозалы. С другой, дистрибьюторы в отсутствии зрителей не спешат предлагать новые фильмы. Понятно, что в ближайшее время блокбастеры из США в Китай не прилетят, в лучшем случае, независимое и скромно-бюджетное кино.

Власти Китая также разрешили совершать поездки на автобусах (из-за строгих ограничительных мер общественный городской транспорт приостановил работу на несколько недель), понемногу открываются рестораны, торговые центры и другие учреждения.

У нас все только начинается. Правительство рекомендовало российским регионам приостановить работу торговых центров, кинотеатров.

Уже в последние недели часть кинотеатров была закрыта, часть продолжала работать практически без зрителей. Зато онлайн-кинотеатры, популярные в РФ ещё до введения карантинных мероприятий, испытали приток новой аудитории.

Эксперты прогнозируют трудные времена для наших кинотеатров. Видимо, после эпидемии не все из них снова откроются. И предложение Путина сделать процедуру банкротства более посильной, окажется кстати.

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Олег Березин, генеральный директор «Нева-фильм», говорит об убытках в сфере кинопоказа в 10-12 млрд руб. Вот некоторые из его рекомендаций для индустрии и прогноз на будущее.

Олег БерезинГенеральный директор «Нева-фильм»

Закрытие кинотеатров на федеральном уровне — это лучший выход сегодня.

Мир точно изменится, не прямо сейчас, но в самые ближайшие годы — бизнес стал очень низкомаржинальным и это требует переосмысления бизнес-модели кинотеатрального показа.

Одна из реакций рынка — залы меньше, экран больше.

Все способы потребления контента начнут сосуществовать и для кинотеатров понадобится свой особый контент — именно для коллективного просмотра на большом экране.

Большие медиахолдинги начнут открывать собственные кинотеатры (легко представляю диснеевские кинотеатры — симбиоз своего эксклюзивного контента, Disney Store, Disney + и, да — полная интеграция «диснеевских» кинотеатров в единую платформу Диснея). Дисней тут как метафора. Это могут быть и кинотеатры Газпром-медиа и далее по списку.

В нынешней бизнес-модели государство мало чем может помочь кинотеатрам. Ну только если дать денег. Но это вряд ли.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»