 

Инсайдер сообщает, что новая часть Resident Evi может разозлить поклонников серии

01.04.2020, 6:53, Разное

Инсайдер, который известен как AestheticGamer, рассказал о пока еще не подтвержденной информации о том, какой станет новая часть известной Resident Evi. Он считает, что продолжение игры может разочаровать или даже разозлить поклонников.
Как заявляет AestheticGamer, Capcom хочет презентовать уникальную игру «Обители зла», официальное представление которой должно выйти в 2021 году. Автор также решил сравнить ее с оригиналом Resident Evi 3. Третью часть задумали, как ответвление от главного сюжета, но позже ее переформатировали в полноценную версию.

Относительно новой части Resident Evi, то как отмечает инсайдер, она взяла старт еще в 2016 году, а к периоду релиза проект может отметить свое пятилетие. После внутреннего тестирования показано, что компания готова к выпуску продукта хорошего качества, из-за чего к нему и возник большой интерес, но он считает, что геймеры могут разозлиться отходом от основной линии.



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