“Морской старт” швартуется у берегов России

01.04.2020, 6:30, Новости дня

Операция по доставке стартовой платформы плавучего космодрома "Морской старт" к российским берегам перешла в завершающую фазу — накануне платформа "Одиссей" прибыла в акваторию порта Славянка в Приморье.

Швартовка состоится в среду, 1 апреля. Суть ее в следующем: сейчас судно-транспорт максимально затапливается, и буксиры могут вытащить платформу в море. Пирс для нее уже подготовлен там же, где ранее пришвартовался командно-сборочный корабль, сообщает телеканал "Россия 24".