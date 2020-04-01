Борьба не на жизнь, а на смерть: эпидемия мобилизовала все страны мира

01.04.2020, 6:30, Новости дня

Неутешительный прогноз из США — страна подходит к пику смертности от коронавируса, по прогнозам, он будет в середине апреля! Об этом заявили в Белом Доме. Там подчеркнули, в лучшем случае — жертвами инфекции станут сто тысяч американцев, а в худшем — более двух миллионов!

Тем временем, в ООН назвали пандемию коронавируса самым сложным кризисом со времён Второй мировой войны. Подчеркнули, что сейчас нужно забыть о политических играх, чтобы выжить. Какие меры принимают разные страны?

США предстоит преодолеть мучительные две недели в борьбе с коронавирусом, прежде чем ситуация, возможно, улучшится. С таким заявлением выступил Дональд Трамп. На брифинге он представил график с прогнозом по числу летальных исходов на территории Штатов в ближайшие пару недель. Данные оказались неутешительные. При худшем сценарии погибнут более двух миллионов жителей США! Однако после своего скандального заявления о том, что своей работой он будет доволен, если умрут всего лишь 200 тысяч американцев, рассуждать на эту тему самостоятельно Трамп не стал. Предоставил слово экспертам.

"Эта проекция показывает нам, что смертность от вируса будет расти. Но мы надеемся, что уже в этом месяце она пойдет на спад. Однако не стану скрывать, что это будет медленный процесс. И перед нами стоит серьезный вопрос: что мы сможем сделать, чтобы снизить уровень смертности", — заявил Дебора Биркс, ведущий врач и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы не намерены принимать такой расклад. Мы будем делать всё возможное, чтобы предотвратить такое количество смертей. Но давайте смотреть правде в глаза: мы должны предвидеть и такое развитие событий. И быть к нему готовыми. Однако это вовсе не означает, что у нас должны опуститься руки", — отметил Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

А это — Объединённые Арабские Эмираты. На обычно оживленных автомагистралях Дубая – можно увидеть лишь несколько автомобилей. Это либо полиция, либо доставка еды. В городе на неделю продлили комендантский час. За его нарушение – штраф, в размере около тысячи долларов.

А в Индии нарушителей карантина не только штрафуют! В одном из штатов полицейские велели продезинфицировать людей, которые ждали на остановке автобус! Их облили антисептиком, которым обрабатывают улицы. Теперь авторов и исполнителей этой идеи – ждёт наказание.

"Они не должны были опрыскивать этих людей дезинфицирующим средством. Этого нельзя было делать ни в коем случае! Благо, никто не пострадал. Но мы создали специальный комитет. И ждём доклада по окончании расследования", — сообщил Нитиш Кумар, администратор.

В Колумбии к ограничительным мерам подошли творчески. Полиция запустила по улицам одного из городов катафалк! По мнению стражей порядка, лучше один раз увидеть, чем грозит коронавирус, чем сто раз об этом услышать. И результатами довольны. Говорят, нарушителей карантина стало значительно меньше.

"Полиция проводит символическую кампанию с использованием катафалка. Таким образом мы призываем всех оставаться дома и соблюдать профилактические меры! Думаю, такое напоминание о смерти заставит всех задуматься об общей безопасности", — заявил Дейзи Апойнт, начальник отдела профилактики и просвещения граждан.

Тем временем авиакомпании в Катаре – сокращают число полетов на 90%! Заявляют, что ситуация – безвыходная. Пассажиров, желающих летать, почти не осталось. В Латвии – повышают штраф за нарушение карантина до двух тысяч евро. А в Греции ввели комендантский час сразу в пяти муниципалитетах на севере страны. Передвижение по улицам строго запрещено. Карантин продлится как минимум до середины апреля.