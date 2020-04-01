Самолет с медицинской помощью вылетел в США

01.04.2020, 6:30, Новости дня

Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США, сообщило Минобороны.

По словам представителя американской администрации, российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты прибудет в США в среду, передает ТАСС.

Он также добавил, что американские власти «незамедлительно введут в эксплуатацию все необходимые предметы, одобренные Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов [при Министерстве здравоохранения и социальных служб США]».

«Соединенные Штаты направляют оборудование и припасы во многие другие страны и по мере возможностей будут делать это еще больше», – добавил представитель американской администрации.

Накануне в Кремле назвали вероятный срок отправки самолета с медицинской помощью для США. Ранее Трамп заявил, что РФ в связи с пандемией нового коронавируса отправила в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 865 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3873. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.