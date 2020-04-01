Елена Степаненко обещает поднять россиянам настроение новым шоу

01.04.2020, 6:30, Разное

Юмористка Елена Степаненко действительно будет участвовать в новому шоу на телеканале «Россия 1», премьера которого запланирована на ближайшее время, и уже пообещала поклонникам поднять им настроение при просмотре. Дебютный выпуск «Шоу Елены Степаненко» появится в эфире уже через 2 недели.

На сегодняшний день большую часть материала отсняли, однако съемки продолжатся. В связи с карантином из-за распространения коронавируса в РФ, съемочный процесс проводят в ограниченном режиме: к примеру, гостей программы рассадят на определенном расстоянии друг от друга. «Шоу Елены Степаненко» посетят некоторые российские знаменитости: телеведущая Ольга Бузова, юморист Ефим Шифрин, а также исполнительница Анна Семенович. Артистка восторженно отзывается о данном проекте, пообещав поклонникам немало интересного материала.

«Как известно, шоу выйдет в сложное для всех нас время. Тем не менее, я хотела бы немного украсить это домашнее пребывание, собрав всех у экранов телевизора, чтобы обсудить различные темы с интересными для нас личностями. Хорошее настроение при просмотре гарантируется», – отметила Степаненко.