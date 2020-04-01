 

Елена Степаненко обещает поднять россиянам настроение новым шоу

01.04.2020, 6:30, Разное

Юмористка Елена Степаненко действительно будет участвовать в новому шоу на телеканале «Россия 1», премьера которого запланирована на ближайшее время, и уже пообещала поклонникам поднять им настроение при просмотре. Дебютный выпуск «Шоу Елены Степаненко» появится в эфире уже через 2 недели.
На сегодняшний день большую часть материала отсняли, однако съемки продолжатся. В связи с карантином из-за распространения коронавируса в РФ, съемочный процесс проводят в ограниченном режиме: к примеру, гостей программы рассадят на определенном расстоянии друг от друга. «Шоу Елены Степаненко» посетят некоторые российские знаменитости: телеведущая Ольга Бузова, юморист Ефим Шифрин, а также исполнительница Анна Семенович. Артистка восторженно отзывается о данном проекте, пообещав поклонникам немало интересного материала.

«Как известно, шоу выйдет в сложное для всех нас время. Тем не менее, я хотела бы немного украсить это домашнее пребывание, собрав всех у экранов телевизора, чтобы обсудить различные темы с интересными для нас личностями. Хорошее настроение при просмотре гарантируется», – отметила Степаненко.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Мнение: Ночью Путин принял лидеров думских фракций

26.02 / Психоделический клип Светланы Лободы на песню «Новый Рим» напугал поклонников

18.03 / Минкульт распорядился закрыть музеи, театры, цирки и кино

10.03 / Анна Каменкова рассказала о нелегком браке с мужем старше нее на 15 лет

19.02 / В Петербурге вооруженная ножом троица ограбила таксиста

20.03 / NVIDIA и AMD загрузили в Сеть драйверы для видеокарт под DOOM Eternal

01.04 / Владимир Путин прошел во второй тур президентских выборов на Украине – ИНТЕРСАКС

09.03 / В 2020 году в России на 10% могут вырасти цены на автомобили

11.03 / В Минфине не прогнозируют снижение стоимости бензина в России на фоне обвала цены на нефть – это разумно

07.02 / Китайское военное информационное агентство Xilu сообщило, что коронавирус 2019-nCoV был создан в лаборатории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска