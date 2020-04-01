Европа сражается с мировой пандемией

01.04.2020, 6:30, Новости дня

Темпы продвижения коронавируса в Европе постепенно снижаются, но всё равно каждый день он пока уносит сотни жизней. Самая тяжелая ситуация по-прежнему в Италии, Испании, Франции и Германии.

На улицах Рима никого, кроме полиции и волонтеров. Она проводят тотальную чистку и дезинфекцию, начиная от заборов и заканчивая почвой. По три раза в неделю. То же делают и в Милане. В выставочном центре города, где раньше проходили показы моды, развернули крупнейший в Италии госпиталь с палатами интенсивной терапии, где готовы принимать в будущем пациентов даже из других стран Европы. Количество погибших за сутки 837, невероятно много, но темпы заражения замедляются.

Бельгия поставила европейский антирекорд. 12-летняя девочка стала самой молодой жертвой коронавируса, ученым остается только гадать.

Те же вопросы у медиков из Франции, там вирус не пощадил 16-летнюю девушку. Президент Макрон рапортует о троекратном увеличении производства защитных масок и создании медицинских поездов. Врачи критикуют идею, вместо того, чтобы возить больных пациентов по стране, советуют привезти им оборудование и лекарства. Ситуацию описывают одним словом — катастрофа.

"Нам всего понемногу не хватает. Ощущение, что мы находимся в стране третьего мира. И это в Европе, которая оказалась бесполезной. Все страны забаррикадировались, все ведут свою собственную политику. Мы также можем наблюдать войну за то, чтобы получить из Азии оборудование. Наша собственная промышленность во Франции неспособна производить нужное количество оборудования, столь необходимого в условиях кризиса", — признался Кристоф Прюдомм, официальный представитель ассоциации врачей неотложной помощи.

В Германии ситуация тоже непростая, нагрузка на экономику серьезная и неясно, какой выйдет страна из санитарного кризиса.

"Мы не можем защитить каждое рабочее место. Безработица в Германии вырастет впервые за долгие годы", — сообщил Хубертус Хайль министр труда и социальных вопросов Германии.

Великобритания отмечает, что карантин позволил немного сгладить кривую роста заболеваемости. Но рост смертности затормозить не получается, очередной всплеск — за сутки от вируса погибли около 400 человек.