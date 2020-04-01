Зеленский провел телефонную беседу с Меркель

01.04.2020, 6:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также меры, которые Украина и Германия принимают с целью противодействия пандемии. Также было принято решение наладить обмен информацией, связанной с COVID-19. В том числе медицинскими стандартами, которые внедряются для лечения коронавируса.

В ходе телефонного разговора обсуждалась возможность увеличения финансовой помощи Украине для борьбы с COVID-19. Стороны договорились перенаправить €150 млн в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

Помимо этого, Меркель положительно отметила принятие Верховной Радой закона о рынке земли и закона о регулировании банковской деятельности.

Зеленский также проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Стороны обсудили результаты последних консультаций в рамках трехсторонней контактной группы и перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.

30 марта представительство ЕС в Украине сообщило, что Европейский союз выделит Украине около €80 млн на борьбу с коронавирусом.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 803 тыс., из них более 172 тыс. выздоровели, а 39 014 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели.

15 украинцев умерли от коронавируса.