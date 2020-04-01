 

Шмыгаль о карантине: Украина не может себе позволить полгода не работать и сидеть дома

01.04.2020, 6:25, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в эфире ICTV 30 марта, что правительство рассматривает вариант ослабления карантина, но это будет связано с динамикой распространения коронавирусной инфекции в стране. 

“Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина – не такая богатая страна, которая может себе позволить полгода не работать, сидеть дома и смотреть телевизор. Мы это очень хорошо понимаем”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что поддержка граждан, которые из-за остановки предприятий остались без средств для существования, – приоритетная задача правительства. 

“Первые действия – это поддержка людей, которые сегодня остались без средств, потому что некуда пойти и заработать деньги… Мы действительно много малого и среднего бизнеса из-за карантина вынуждены были остановить в Украине, но мы поддержим этих людей из фонда борьбы с коронавирусом (на него планируют выделить 97,1 млрд грн. – “ГОРДОН”)”, – сказал премьер.

После пасхальных праздников, продолжил он, правительство будет анализировать ситуацию и принимать решения об ограничительных мерах. 

“Не хочется сейчас называть какие-то даты… Мы должны понимать: когда мы выйдем на положительную динамку по заболеваемости – [только] после этого мы увидим, что можно делать [с карантином]. Разработаны и рассматриваются несколько сценариев. Например, китайский – краткосрочного, но очень жесткого ограничения. Более мягкий, но с очень жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований (то есть масочный режим, социальные дистанции и др.). Все эти сценарии разрабатываются. Уверен, в течение нескольких дней мы будем их представлять и говорить, куда мы будем двигаться далее”, – отметил премьер. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели, 13 умерли. Днем 31 марта в Черновицкой области сообщили о еще двух летальных случаях от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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