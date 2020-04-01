Погиб основатель банка “Аваль”, экс-нардеп Шпиг

01.04.2020, 6:25, Новости дня

В ДТП на трассе Киев – Чоп погиб бизнесмен и политик Федор Шпиг, сообщает УНН.

Авария произошла в Житомирской области. Mercedes-Benz под управлением 64-летнего бизнесмена, по предварительной информации агентства, съехал в кювет и перевернулся.

“Цензор.НЕТ” со ссылкой на свои источники пишет, что за рулем Mercedes был водитель Шпига, он также погиб на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу Новограда-Волынского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Федор Шпиг – основатель банка “Аваль”, который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen. После этой сделки Шпиг основал холдинг “Молочный альянс” (торговые марки “Славия”, “Молочный Шлях”, “Здорово” и “Яготинское”). Депутат Верховной Рады III, IV и V созывов.