 

Генконсульство в Нью-Йорке предоставило отель застрявшим в США россиянам

01.04.2020, 6:16, Новости дня

Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников на встрече с соотечественниками в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди сообщил россиянам, не сумевшим вылететь в Москву из-за отмены рейсов, о предоставленной им возможности остановиться в гостинице.

Овсянников сообщил, что для соотечественников оплатят пребывание в гостинице недалеко от аэропорта, предположительно, до того момента, когда будет отправлен рейс для возвращения их в Россию. На встрече не исключили, что это произойдет в ближайшие несколько дней. Окончательной ясности пока нет, передает ТАСС.

В аэропорту имени Джона Кеннеди во вторник собрались десятки россиян, которые должны были вернуться на родину запланированными на 30 и 31 марта рейсами. Многие из них отмечали, что им негде остановиться, и опасались, что ночевать придется в аэропорту. Они подчеркивали, что в этом случае рискуют заразиться новым коронавирусом. На штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, приходится около половины всех зафиксированных в США случаев инфицирования.

Ранее «Аэрофлот» отменил более 50 вывозных рейсов на период с 31 марта по 2 апреля из-за решения Росавиации ограничить число возвращающихся из-за рубежа россиян.

Напомним, с 23 марта РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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