Мнение: День рождения «Новой»
01.04.2020, 6:05, Разное
27 лет, в ночь с 30 на 31 марта был отпечатан 1-й номер «Новой газеты».
Вот как выглядела первая полоса первого номера:
Читатели начали разбирать новую газету, которая так и называлась «Новая газета», 1 апреля. И именно 1 апреля – официальный день рождения газеты.
Но я начал отмечать день рождения газеты, в которой работаю без мало девять лет, уже сегодня…
Источник: Ирек Муртазин
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