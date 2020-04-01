Мнение: День рождения «Новой»

01.04.2020, 6:05, Разное

27 лет, в ночь с 30 на 31 марта был отпечатан 1-й номер «Новой газеты».

Вот как выглядела первая полоса первого номера:

Читатели начали разбирать новую газету, которая так и называлась «Новая газета», 1 апреля. И именно 1 апреля – официальный день рождения газеты.

Но я начал отмечать день рождения газеты, в которой работаю без мало девять лет, уже сегодня…