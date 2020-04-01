 

Мнение: День рождения «Новой»

01.04.2020, 6:05, Разное

27 лет, в ночь с 30 на 31 марта был отпечатан 1-й номер «Новой газеты».

Вот как выглядела  первая полоса первого номера:

Читатели начали разбирать новую газету, которая так и называлась «Новая газета», 1 апреля. И именно 1 апреля – официальный день рождения газеты.

Но я начал отмечать день рождения газеты, в которой работаю без мало девять лет, уже сегодня…

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Личное: Смертельный диагноз

03.04 / Мнение: Сегодня он хочет Люси, а завтра Лару Крофт

04.03 / Житель Саратовской области убил женщину ножом и тяжело ранил ее сына

27.02 / Употребление молока оказалось причиной развития рака

06.02 / Электрический BMW iX3 получит фирменные аэродинамические колеса

23.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Ватикане

31.03 / Ирина Шейк коротает время на карантине с бывшим парнем Хайди Клум

19.02 / Мнение: Сурков освобожден от должности

27.02 / Российские политики уверены в фальсификации процесса по МН17

05.02 / Технологии: “Фонды потянуть это не в силах”. Онколог Масчан о нехватке лекарств в России и о том, почему лечение рака такое дорогое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска