 

«Жена декабриста»: Ирина Медведева ради мужа рискнула полететь в «зараженный» Париж

01.04.2020, 5:53, Разное

Ирина Медведева ради супруга пошла на огромный риск. Она решилась на перелет в разгар эпидемии коронавируса, ради воссоединения с супругом.
Ирина Медведева на своей странице в Instagram рассказала, как решилась на воссоединение с супругом-французом, проживающим у себя на родине, перед закрытием границ на карантин. Она находилась в Москве вместе с сыном и матерью, которая приехала ей помочь. В этот период положение в мире стало изменяться. Итальянцы гуляли улицами, а после уходят на карантин. Обстановка во Франции была очень похожей, но французы долго не верили в опасность ситуации, продолжая прогуливаться и жить обычной жизнью.

Супруг говорил Ирине Медведевой, что вирус скоро появится и в России, но она ему не верила, говорив, что улететь не может из-за съемок и спектаклей, ведь она ответственный человек. Через день супруг ей рассказал, что во Франции все закрыли, оставив лишь магазины с продуктами и аптеки. Также он добавил, что через день планируют вообще закрыть границы.

Ирина Медведева сообщает, что только после этих слов поняла, что семья на долгое время может разделиться. Ее супруг прилететь в Москву не мог, и она решила, что срочно надо улетать. Собирая чемоданы, она ощущала себя декабристом, но купив последний билет, улетела с сыном в Париж. В аэропорту их встречал муж Ирины Медведевой, который сказал не прикасаться не к чему и быстро увез семью. Ирина Медведева написала, что завершилось все благополучно. Она вспоминает, что те несколько дней стали для них адом.



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