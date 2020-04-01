Мнение: В Севастополе введен режим обязательной самоизоляции

01.04.2020, 5:49, Разное

В Севастополе официально ввели режим обязательной самоизоляции с 1 апреля. Завтра будет переходный день, а послезавтра начнут принимать меры против нарушителей.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев в целях профилактики по нераспространению новой коронавирусной инфекции подписал Указ, обязующий граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

В Указе отмечено , что разрешается следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Врио Губернатора Михаил Развожаев уточнил, что завтра будет переходный день, штрафовать завтра никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания.

Напомним, на подъездах к Севастополю сегодня установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили.

https://sev.gov.ru/ – цинк

На заглавной фотографии анкета для проезжающих блокпосты.

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Плюс прогноз распространения коронавируса по 20 апреля от "Кота Иванова" https://kot-ivanov.livejournal.com/, которого вы должны хорошо знать по замечательным картам (лучшим) боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах.

Прогноз распространения короновирусной инфекции в Европе с 20 февраля по 20 апреля.

В силу своей специальности, как картограф-специалист ГИС не смог остаться в стороне от мировой проблемы.

Цель исследования спрогнозировать количество инфицированных и смертности по следующим факторам:

Начало инфицирования

Начало принятие мер по жестокому карантину (тотальная изоляция)

Средний возраст

Характеристика возрастной пирамиды. Возрастной коэффициент.

Эффективность принятых мер.

Пока на примере 10 европейских стран и США удалось отработать 4 параметра.

Начало инфицирования- это достижение значении 100 зараженных (не 0 носитель) За начало инфицирования региона принят не 1 случай, а первые 100 зараженных.

Количество зараженных определяется на момент принятия мер (не декларации, а действительных мер) о полной изоляции всех и вся ( назовем его «день К»).

Также при оценке распространения вируса использован возрастной коэфициент, так как пожилые люди более подвержены заражению.

Эффективность мер оценивается предварительно по «китайскому» сценарию. В дальнейшем параметр корректируется по реальной кривой

Известно, что до принятия мер количество зараженных растет экспоненциально. Дальнейший рост заболеваемости зависит в основном от ограничительных мер принятых правительством. После введения дня К количество вновь заболевших падает и постепенно стремиться к 0.

В среднем прирост заболеваемости в день до принятия мер равен 25-30% от общего числа заболевших без учета возрастного коэффициента. В случае принятия мер рост замедляется либо останавливается вовсе. Количество заболевших в различных регионах отличается, как и отличается момент начала Дня К.

На созданной карте выведены диаграммы роста заболеваемости по датам. Модель создана на основе ретроспективных данных и проинтерполирована в будущее с шагом кратным 3 дням. Эффективность принятых мер в некоторых случаях пока не ясна, поэтому модель будет корректироваться. В целом они соответствуют текущей ситуации.

По России- комплекс принятых мер адекватен ситуации. Режим самоизоляции введен 30 марта. Первоначальный мой прогноз о начале Дня-К в РФ 7 апреля (при 10000 заболевших) не оправдался, но анализ показывает, что декларация карантина опережает на 3-5 дней его действительное начало.. так что ситуация по России еще неопределенная и возможно изменится в худшую сторону.

PS.

Белоруссия живет в своем собственном мире. Официальная статистика вызывает массу вопросов в ее достоверности. Удалить ее надо бы вообще (статистику разумеется).

Всем здоровья и без паники.

https://kot-ivanov2.livejournal.com/378.html – цинк

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Плюс свежие материалы от уже хорошо вам знакомого профессора-вирусолога на тему текущего прогресса разработки вакцины от коронавируса.

Лечение COVID-19 плазмой крови выздоровевших – чуда не происходит, но надежда остаётся

Этот старомодный метод лечения находится «на радаре» с конца января. Подробнее здесь: https://prof-afv.livejournal.com/4462.html. К сожалению, никаких научных данных о результатах клинических испытаний «пассивной иммунотерапии» (так, по научному, называется такое лечение) не было. И, наконец, первая публикация появилась (JAMA.doi:10.1001/jama.2020.4783). Пролечено всего 5 больных. Обязательного для клинических испытаний контроля не было. Всё это делает невозможной однозначную интерпретацию опубликованных данных. Тем не менее некоторые основания для осторожного оптимизма есть. Дело в том, что терапия плазмой была применена в момент, когда все 5 больных находились в критическом состоянии. Если ориентироваться на «исторический контроль», больные в таком состоянии, как правило, не выживают. В этом случае живы все 5, причем 3 пациента уже выписаны из стационара. Правда, 2 других всё ещё находятся на искусственной вентиляции лёгких, но их состояние оценивается как средней тяжести. После введения плазмы, у всех больных довольно быстро стали улучшаться все лабораторные показатели, характеризующие тяжесть состояния и все они довольно быстро избавились от вируса. Но их общее состояние улучшалось довольно медленно – в статье приводятся данные за период от 20 января до 25 марта. Иными словами «чудесного выздоровления» не наблюдалось, но смерти удалось избежать (хотя окончательная исход у 2 больных пока не ясен). В статье много полезной информации о дозах плазмы, титрах противовирусных антител в ней, динамике различных показателей. Всё это очень полезно для будущих клинических испытаний, а только в Нью Йорке скоро должны быть запущены три таких испытания, на этот раз с контролем. Если быть научно строгим, представленные в статье данные не доказывают, что именно введение плазмы спасло этих больных. Но некоторые основания для очень осторожного оптимизма эта статья даёт. И первое, что напрашивается это то, что такое лечение должно начинаться до того, как состояние больных станет критическим. На мой взгляд, сбор и хранения плазмы выздоровевших, с определёнными уровнями вирус-нейтрализующих антител в ней, имеет смысл. Надеюсь, что это делается. А стоит ли её применять прояснится уже в ближайшее время – почти наверняка скоро появятся другие публикации китайских медиков, а затем и результаты клинических испытаний в США.

https://prof-afv.livejournal.com/5961.html – цинк

Коронавирус и БЦЖ. Ещё один старый конь…?

Для начала поясню – «старый конь» (вакцина БЦЖ используется с 1921г.) это отсылка к одному из моих предшествующих постов. Теперь по делу. В последние дни тема влияния БЦЖ на SARS-CoV-2 инфекцию и заболевание, вызываемое этим вирусов (COVID-19) неожиданно вышла в «топы». На мой взгляд, фундамент у этой гипотезы довольно «зыбкий» (об этом ниже) и отношение к такой возможности у меня довольно скептическое. НО… есть нечто, что отличает эту гипотезу о потока чепухи, а порой и просто бреда, обильно представленных в СМИ. Это «нечто», вообще, отличает научное от не научного – гипотеза должна быть проверяемой (по-умному, верифицируемой). Иными словами, должен существовать реализуемый способ «экспериментальной» (в широком смысле слова) проверки гипотезы, по результату которой можно будет либо её принять либо отвергнуть. Так вот в случае БЦЖ это условие, с рядом оговорок, выполняется – предполагается провести клиническое исследование, которое если «карты лягут удачно», даст ответ на вопрос гипотезы. Вопрос этот звучит так – влияет ли иммунизация БЦЖ на восприимчивость к вирусу гриппа и SARS-CoV-2 и/или тяжесть вызываемых этими вирусами заболеваний? Это клиническое исследование будет скоро начато в Австралии. В нём будет участвовать 4000 медицинских работников. Испытуемые (естественно добровольцы) будут случайным образом (рэндомизированно) распределены в две группы. В первой группе испытуемые будут проиммунизированны сезонной вакциной против гриппа, а во второй – той же вакциной против гриппа и вакциной БЦЖ. Исследование не будет «ослепленным», т.к. скрыть вакцинацию БЦЖ невозможно из-за реакции на месте ее введения. Время начала для этого клинического исследования выбрано не случайно. Напомню, по отношению к нам в Австралии «всё наоборот», в частности сезон гриппа там с апреля по октябрь, обычно с пиком в августе (но в 2019 году пик был в июне-июле). Испытуемые будут заниматься своей работой, которая предполагает множество контактов с больными. Несмотря, на меры индивидуальной защиты, кто-то из них «подцепит» вирус гриппа, и, возможно, SARS-CoV-2 (далеко не факт, что пандемия всё это время будет продолжаться). Спустя несколько месяцев можно будет подвести итог и определить влияет ли иммунизация БЦЖ на «вакцинальную» защиту от гриппа (это можно будет установить почти наверняка) и на восприимчивость к SARS-CoV-2 (это зависит от того, сколько испытуемых заразится SARS-CoV-2 за «австралийскую зиму»). Если окажется, что в группе, провакцинированной БЦЖ, заразившихся меньше, и/или COVID у инфицированных коронавирусом протекает легче, можно будет заключить, что вакцинация БЦЖ обладает защитным (по-научному, протективным) действием. Очевидно, что результаты этих клинических испытаний зависят от выполнения условий, которые могут иметь место, а могут и не иметь. Предположим, коронавирусная пандемия к лету стихнет, количество импортированных случаев резко снизится, а местные случаи и связанные с ними цепочки будут эффективно заблокированы карантинными мерами. Тогда инфицирования SARS-CoV-2 медицинских работников станет редкостью или исчезнет совсем и всё это клиничское испытание станет неинформативным относительно влияния БЦЖ на коронавирусную инфекцию. Но, даже если предположить обратное – испытание даст четкий ответ, остаётся много вопросов, ставящих под сомнения возможность генерализации тех результатов, которые будут получены. Здесь я подошел к «зыбкости фундамента», упомянутой в начале поста.

Немного о БЦЖ (кстати, по идее эта вакцина должна называться БКГ, но укоренилось БЦЖ). Это живая вакцина, которая используется уже почти 100 лет (в СССР с 1925). На самом деле есть не одна, а много вакцин БЦЖ. Почти каждая крупная страна имеет свой вариант этой вакцины. Все они происходят от оригинальной БЦЖ, разработанной французами Кальметтом и Гереном. Вакцина это живая бактерия десятилетиями перевиваемая в культуре независимо в разных странах. Даже французская БЦЖ отличается от первоначальной вакцины. Сравнительных данных относительно БЦЖ разных стран почти нет и крайне маловероятно, что они появятся. Любой результат, полученный с использованием «австралийской БЦЖ» нельзя автоматом перенести на «русскую БЦЖ» (кстати, в РФ есть два варианта этой вакцины). Далее, БЦЖ это вакцина против туберкулёза. Её применяют с этой целью уже 99 лет. И до сих пор нет однозначного ответа, эффективна она против туберкулёза или нет. Разброс оценок эффективности от 0 до 70-80%. Если вникнуть в эту тему глубже, выяснится, что эффективность вакцины зависит от степени распространённости активного туберкулёза в популяции; против одних форм она эффективнее, чем против других; по видимому, эффективность разных штаммов тоже отличается и многое другое. Короче, это огромная область полная противоречий и «недосказанностей». Спрашивается, можно ли ожидать получения четкого однозначного ответа на вопрос о влиянии БЦЖ на коронавирусную инфекцию. По моей оценке – нет. Но, поживём, увидим. В любом случае, то, что предполагается сделать в Австралии лучше «тонны» разговоров о влиянии БЦЖ на «врождённый иммунитет» (innate immunity) и, как следствие, о влияние на всё. Резюмируя эту часть поста – возможности для корректного научного анализа влияния БЦЖ на коронавирусную инфекцию (не считая планируемого испытания) сейчас отсутствует.

https://prof-afv.livejournal.com/6364.html – цинк