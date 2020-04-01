Мнение: О том, как власти будут следить за москвичами: шокирующие «нюансы»

01.04.2020, 5:40, Разное

Итак, оруэлловское «Большой брат следит за тобой» становится реальностью не только в Китае, но и в отдельно взятой Москве. Ну или почти становится. Шокирующие подробности того, как будет организован контроль за добровольно-принудительной самоизоляцией москвичей стали достоянием гласности, причём фрагменты паззла складывались из нескольких источников.

Совсем не 1 апреля, а 30 марта стало известно, что столичная мэрия готовится использовать систему электронных пропусков в виде QR-кодов для регулирования перемещения москвичей в условиях ужесточения антивирусных мер. Днём позже «Коммерсант» уточнил, что правительство Москвы может обязать горожан получать специальные QR-коды для каждого выхода из дома во время карантина. Издание утверждало, что получать их нужно будет на сайте мэрии – и понадобятся они даже для того, чтобы выбросить мусор или погулять с собакой.

Кроме того, стала распространяться некая презентация проекта системы контроля за жителями столицы, основанной на интеграции баз ФМС, ГИБДД, портала Mos.ru, а также данных с камер наблюдения, геолокации сотовых телефонов, банковских карточных платежей и проч. Причём подлинность «служебной презентации столичной мэрии, распространённой в телеграм-каналах», подтвердили «Коммерсанту» два источника в правительстве Москвы. И вряд ли под источниками понимаются уборщица, вахтёр или сисадмин.



Это лишь один из слайдов.

В полной версии презентации говорится, что москвичи должны будут зарегистрироваться на сайте правительства города, указав «фактическое место жительства», определив «домашний район» и прикрепив собственное фото. Тогда у человека появится доступ в личному кабинету, где он сможет оставлять «заявки» на выход из дома.

Каждый раз необходимо указывать цель выхода из дома, даже если это «базовая потребность» — поход в магазин и прогулка с собакой. На каждый выход будет выдаваться одноразовый QR-код, который могут проверить полицейские. Нет QR-кода — полицейские могут назначить штраф или отправить человека домой. В презентации говорится, что штрафы могут выписываться и автоматически.

Москвичи, которым необходимо ездить на работу, получат постоянные QR-коды, об этом должен позаботиться их работодатель. Но силовики смогут передвигаться по городу просто по служебным удостоверениям. Также из презентации следует, что без QR-кода нельзя будет воспользоваться общественным транспортом, а за попытку «неавторизованной» поездки будет взиматься штраф.

Наконец, в Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг», разработчиком которого указана подведомственная московской мэрии организация ГКУ «Информационный город», а функционал сводится к отсылке геолокации пользователя и других его данных на сайт Mos.ru. Причём идентификация производится по фотографии лица, сделанной в момент регистрации. Приложение получает доступ к геоданным, камере, звонкам и показателям датчиков носимых устройств, после чего начинает следить за владельцем смартфона. Правда, остаются открытыми вопросы, как обязать москвичей установить эту программу на свой смартфон (кстати, в AppStore по состоянию на вечер 31 марта приложения ещё не было) и что делать с теми, кто пользуются старыми добрыми кнопочными телефонами (как правило, это глубоко пожилые люди).

С другой стороны, и само это приложение отличается пикантными деталями. Вот что говорит о них популярный телеграм-канал, посвящённый высоким технологиям:

— Приложение получает доступ ко всей информации на телефоне: GPS, камера, местоположение, возможность звонить, просмотр любых данных, доступ к любым настройкам.

— Приложение передаёт собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде без какого-либо шифрования. Это провал.

— Для распознавания лиц, приложение использует эстонский сервис identix.one — то есть, передаёт фотографии в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии. Обе страны входят в #НАТО.

— В QR-кодах зашифрованы MAC-адрес и IMEI (индивидуальные идентификаторы) устройства.

Разработкой приложения занималась компания «Гаскар», подрядчик «Инфогорода», а контракт с ней был заключён ещё в январе. Наводит на размышления, да?

Но даже и без конспирологии вполне заметно, что российские власти привлекает южнокорейский и китайский опыт слежки и контроля за гражданами. Возможно, #коронавирус, эпидемия которого медленно, но верно набирает обороты и в России, стал лишь поводом попытаться что-то такое внедрить и на российских просторах. Или хотя бы попытаться. В конце концов, паникующее #население позволит проделать с собой и не такое. Недаром сообщения о всё новых и новых ограничениях базовых прав и свобод россиян, начиная от свободы перемещения и заканчивая сохранением приватности частной жизни, поступают уже из нескольких регионов.

Вы думаете, #власть во всём этом заботится о благе сограждан? Или преследует собственные интересы, как шкурные, так и корыстные?