В Нью-Йорке открылся фестиваль фильмов о людях с ограниченными возможностями

01.04.2020, 5:22, Новости дня

Как и сотни других культурных событий в США, Фестиваль фильмов о людях с ограниченными возможностями в Еврейском центре Манхэттена (ReelAbilities Film Festival: New York) был поставлен в трудное положение пандемией коронавируса. Что делать? Ведь проводить фестиваль в привычном формате невозможно.

Как сообщил Русской службе «Голоса Америки» исполнительный директор фестиваля Айзек Заблоки (Isaac Zablocki), было принято решение провести 12-й Фестиваль ReelAbilities в режиме онлайн. В рамках фестиваля, который, как и планировалось, пройдет с 31 марта по 6 апреля, вся кинопрограмма смотра станет доступной для стримингового просмотра.

Исаак Заблоки

Этот тематический смотр, основанный в 2007 году в JCC Manhattan, – крупнейший в мире киносмотр, посвященный людям с физическими недостатками, их борьбе с недугами и усилиям жить полноценной жизнью.

«Мы полагаем, что эти поучительные истории нужно рассказывать зрителям, – сказал Айзек Заблоки, – ведь сегодня это даже важней, чем всегда. Впервые сами фильмы, их обсуждения со зрителями станут доступны в онлайновом формате. В эти трудные дни, когда коллективные просмотры невозможны, мы постараемся выполнить нашу миссию иным способом».

Как сообщили в дирекции фестиваля, в программе представлены более двадцати фильмов самых разных жанров, документальные и игровые, американские и снятые в других странах.

Биографические ленты о выдающихся людях неизменно вызывают интерес. Документалист Рик Бернс рассказывает в картине «Оливер Сакс: его собственная жизнь» (Oliver Sacks: His Own Life) о легендарном американском враче-неврологе и литераторе, приехавшем в Америку из Англии.

Сакс, умерший в 2015 году в возрасте 82 лет, представлен в воспоминаниях людей, хорошо его знавших. Режиссер использует также и разговоры с ним самим, запечатленные камерой интервьюеров. Мы узнаем, как он боролся с привязанностью к наркотикам, как на протяжении многих лет пытался разобраться в собственной сексуальной идентичности, как трудно получал признание мирового медицинского сообщества.

Сакс написал несколько книг, в частности, «Пробуждения», «Мигрень», «Глаз разума», «Зримые голоса», «Галлюцинации». Одна из его главных идей – многие люди, страдающие заболеваниями психики, могут найти себя в определенной социальной и профессиональной нише.

Главный герой китайского документального фильма «Наша машина времени» (Our Time Machine) – живущий в Шанхае художник Малеон. Его удивительный сказочный мир образов, основанный на национальной театральной традиции, перекликается с его переживаниями по поводу тяжелой болезни отца.

Сорежиссеры Ян Сунь и С. Лео Чиан приоткрывают завесу в мир китайского театра, каким он был в прошлом, и как преобразуется сегодня, когда в нем рождаются новые тенденции. Малеон ставит пьесу специально для своего отца, бывшего директора китайского оперного театра, страдающего болезнью Альцгеймера. Художник видит в этом проекте свою главную миссию.

Йован – герой игрового дебютного фильма «Охотники на ведьм» (The Witch Hunters) сербского режиссера Рашко Мильковича. «Мне нужно новое тело», – шепчет как заклинание 10-летний Йован, страдающий детским церебральным параличом.

Ему трудно адаптироваться к учебе в обычной школе, где одноклассники посмеиваются и издеваются над ним и не принимают его в свою компанию. Не удивительно, что мальчуган замыкается в себе, погружаясь в мир фантазий, где он бесстрашный Супермен. Лишь новое знакомство и дружба с Милицей, девочкой из Белграда, которую в школе посадили за одну парту с ним, вселяет оптимизм в юного героя.

Жизнь героини американского документального фильма «Победный танец Эми» (Amy’s Victory Dance) режиссера Брайана Томаса можно разделить на две части.

Первая – о подающей надежды танцовщице Эми Джордан, мечтающей выступать на профессиональной сцене. Вторая началась в феврале 2009 года, когда произошел трагический инцидент. Эми, переходившую улицу в Нью-Йорке, сшиб 15-тонный автобус-экспресс. Врачи спасли ей жизнь и сохранили ногу, сильно деформированную в результате наезда. Ей предрекали невеселую жизнь инвалида. Но Эми оказалась крепким орешком. Она всерьез занялась йогой и тренировками, победила депрессию, написала книгу и вернулась на сцену как педагог. Тем самым, как подчеркивается в этом эмоционально заряженном фильме, «она превратила травму в триумф».

Особое место в программе занимает мировая премьера фильма-исследования «Кодекс фриков» (Code of the Freaks) режиссера и художника Саломи Чеснофф из Чикаго. Она задалась непростой целью – проанализировать, как Голливуд на протяжении всей своей истории показывал людей с физическими недостатками.

Зрители увидят десятки отрывков из фильмов, в которых показаны люди с ограниченными возможностями. Чеснофф приходит к парадоксальному выводу, что успех в исполнении таких ролей, включая премии «Оскар», во многих случаях приходил к актерам без физических недостатков. Достаточно вспомнить фильмы «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом, «Вселенная Стивена Хокинга» с Эдди Редмэйном, «Моя левая нога» с Дэниелом Дей-Льюисом, «Рейнмен» с Дастином Хоффманом.

В картине Бена Стэмпера «Не разрушай мои планы» (Don’t Foil My Plans) 24-летний Джастин, страдающий аутизмом, пытается преодолеть стигму диагноза и интегрироваться в нормальную жизнь.

Сорежиссеры фильма «Проспект-стрит, 25» (25 Prospect Street) Кавех Тахериан и Эндрю Ричи приглашают зрителей в некоммерческий театр в Ричфилде (Коннектикут), где работают многие люди с физическими недостатками, включая тех, кто страдает синдромом Дауна.

«Кинетика». Courtesy photo

О необычной дружбе женщины средних лет, страдающей болезнью Паркинсона, и трудного подростка с задатками гения, рассказывает игровая британская кинодрама «Кинетика» (Kinetics) режиссера Тома Мартина.