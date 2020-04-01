Трамп: Россия отправила США «целый самолет» медицинского оборудования

01.04.2020, 5:22, Новости дня

В то время, как Соединенные Штаты продолжают борьбу с пандемией коронавируса, президент Дональд Трамп отметил, что многие иностранные государства, в том числе Китай и Россия, оказывают помощь Америке.

«Я должен сказать, у нас сложились прекрасные отношения со многими странами, – отметил президент в ходе ежедневного пресс-брифинга рабочей группы по борьбы с коронавирусом в понедельник. – Китай отправил нам кое-какие вещи, что было прекрасно. Россия отправила нам целый самолет медицинского оборудования, что было очень мило. Другие страны также отправили нам вещи, чем я был очень приятно удивлен».

В Белом доме вечером во вторник подтвердили информацию о прибытии самолета с медицинским грузом из России.

«Мы ожидаем, что российский самолет со средствами индивидуальной защиты прибудет завтра – президент Путин предложил это президенту Трампу во время вчерашнего разговора. Мы незамедлительно начнем использовать все необходимые предметы, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)», – сообщили Русской службе «Голоса Америки» в Белом доме.

США на данный момент занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на вечер вторника, общее число случаев заражения в США превысило 188 000, а количество смертей – 3976.