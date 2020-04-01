Число заразившихся коронавирусом в США превысило 188 тыс. человек

01.04.2020, 5:16, Новости дня

В Соединенных Штатах выявлено более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 3 873 летальных исхода, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей США.

По его информации, за последние 24 часа в США от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 865 человек, что является рекордным показателем для Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Ранее американская телекомпания CNN сообщала, что за последние сутки от коронавируса в США умерли 770 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в Штатах достигло 3774. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.