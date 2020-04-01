Старейший на Земле мужчина живет в Великобритании

01.04.2020, 5:13, Новости дня

Старейшим живущим мужчиной на Земле признан Роберт Уэйтон из Великобритании: 30 марта текущего года его возраст составлял 112 лет и 1 день.

Звание самого пожилого в мире мужчины перешло к долгожителю после кончины смерти японца Титэцу Ватанабэ, умершего 23 февраля 2010 года в возрасте 112 лет и 355 дней.

В настоящее время старейшим человеком на Земле является жительница Японии Канэ Танака, отпраздновавшая в минувшем январе 117-летие, напоминает РИА Новости.