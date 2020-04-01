Брата Ермака лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны – СМИ

01.04.2020, 5:06, Новости дня

Брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны, сообщает со ссылкой на свои источники в ведомстве “Главком”. По данным издания, Дениса Ермака назначили в консультативный совет при Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной в феврале этого года.

“Решение [об отстранении] было принято на второй же день после того, как разразился скандал с обнародованием скандальных видеозаписей, где брат главы Офиса президента обсуждает назначения на государственные должности, – подчеркивают журналисты. – По данным источника, руководство Госагентства решило отказаться от услуг Ермака из-за высокой токсичности его фигуры”.

29 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, снятых скрытой камерой, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Проект “Схемы” утверждает, что записи в августе – октябре 2019 года делал житель Харькова Дмитрий Штанько. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок с его братом.

В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро открыло производство о подкупе работника Офиса президента для содействия назначению на должность председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, временно назначенная главой ведомства Екатерина Павлова фигурирует в производстве как заинтересованное в назначении лицо, писал 18 марта “Главком”.