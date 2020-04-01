В Раде зарегистрировали пять проектов постановлений для отмены закона о рынке земли

01.04.2020, 5:06, Новости дня

В Верховной Раде 31 марта зарегистрировали пять проектов постановлений, которыми предлагается отменить решение Рады о принятии закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Проект постановления №2178-10-П зарегистрировал внефракционный нардеп Антон Поляков. В пояснительной записке он утверждает, что во время принятия закона были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры принятия законов. В частности, речь идет о том, что не все из поданных нардепами поправок были внесены в сравнительную таблицу законопроекта.

В записке отмечается, что нардеп из фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Александр Колтунович подал 520 поправок в законопроект, но в сравнительную таблицу были включены только 98.

Еще один проект постановления №2178-10-П1 зарегистрировала внефракционный нардеп Оксана Савчук. В пояснительной записке она отметила, что согласно данным электронного голосования и видеофиксации заседания, при рассмотрении поправок к законопроекту часть народных депутатов зарегистрировались на пленарное заседание, однако отсутствовали в зале и не голосовали.

Лидер фракции “Батьківщина” Юлия Тимошенко и ее однопартиец, нардеп Вадим Ивченко зарегистрировали проект постановления №2178-10-П2, который также предлагает отменить принятие закона о рынке земли, однако текста проекта на сайте Рады пока нет.

Также Ивченко отдельно зарегистрировал аналогичные проекты №2178-10-П3 и №2178-10-П4 (совместно с нардепом от “Батьківщини” Иваном Кириленко). Текст обоих проектов пока не опубликован.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения” 13 ноября 2019 года.

Во втором чтении и в целом законопроект был принят 31 марта.

Это решение поддержало 259 парламентариев:

“Слуга народа” – 206 “за”, два “против”, три не голосовали, 35 отсутствовали;

“Оппозиционная платформа – За жизнь” – два “против”, 23 не голосовали, 19 отсутствовали;

“Европейская солидарность” – 23 “за”, один “против”, трое отсутствовали;

“Батьківщина” – 12 “против”, 12 не присутствовали в зале;

“За майбутнє” – два “против”, 18 отсутствовали;

“Голос” – 13 “за”, семеро не присутствовали;

“Довіра” – 12 “за”, один “против”, четверо отсутствовали;

внефракционные – пять “за”, четыре “против”, двое не голосовали, 10 не присутствовали.

Закон предусматривает, что владеть землями сельхозназначения смогут граждане Украины; украинские юридические лица, созданные и зарегистрированные согласно украинскому законодательству, участниками которых являются только граждане Украины, государство или территориальные общины.

Право владения землей также будут иметь банки и кредитные учреждения – они смогут выдавать кредиты под залог земли и забирать ее, если должник не отдаст кредит. Эти финучреждения должны будут продать землю на торгах в течение двух лет после получения в собственность.

Юридические лица, основателями или конечными бенефициарами которых не являются граждане Украины, смогут получить право владения землей, если это будет одобрено на референдуме.

Принятие этого законопроекта, а также проекта закона о банках, является условием Международного валютного фонда для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.