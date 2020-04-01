В Туркменистане запретили использование слова “коронавирус”

01.04.2020, 5:06, Новости дня

Власти Туркменистана запретили использование в стране слова “коронавирус”. Об этом 31 марта сообщают “Репортеры без границ”.

Теперь это слово не могут использовать средства массовой информации страны. Также его удалили из информационных брошюр, посвященных здравоохранению, которые распространяются в местных больницах, школах и на рабочих местах.

Помимо этого, жители Туркменистана, которые ходят по улицам в защитных масках или говорят о распространении коронавирусной инфекции, рискуют быть арестованными.

По данным властей Туркменистана, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. При этом “Репортеры без границ” считают, что введенные запреты – это попытка скрыть информацию о COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 809 тыс., из них более 172 тыс. выздоровели, а 39 545 человек умерли.