Мнение: Доход на убытках

01.04.2020, 4:54, Разное

Сегодня мелькнула оценочная сумма потерь, которые понесет российская экономика в результате карантинных мероприятий и сопутствующего им ущерба – 10 триллионов рублей или 125 млрд долларов по текущему курсу.

Понятно, что такие оценки сейчас малоинформативны, хотя по порядку величины где-то похоже. Китай потерял ВВП, сравнимый со всем ВВП России. Логично, если Россия потеряет 10% от своего ВВП в аналогичной ситуации. Так и так это – катастрофа. К счастью, уже перестали рассказывать про бездонные подвалы государственной сокровищницы, доверху набитые накопленным жирком. Скорее всего, его уже переделили, так как сбегать из страны с пустыми чемоданами для нынешних будет как-то не с руки. А потому нет смысла рассказывать податному сословию сказки, наоборот, очень даже удачно получается – при таких потерях в экономике можно вывезти весь золотой запас, и никто не заметит. И вывезут – сомнений нет.

Катастрофа – удобная вещь, если знать, как ею пользоваться. Для российских воров, зарабатывающих на убытках страны, эта ситуация – поле непаханное. На катастрофу можно будет списать все провалы и просчеты предыдущих лет вроде печально известных миллеровских Потоков, а заодно запустить еще один-два. Никто уже не будет спрашивать, сколько стоил Крымский мост, три войны, братская помощь кокаиновым и прочим королям в разных уголках земли. Кстати, о королях – Роснефть продемонстрировала, как можно зарабатывать даже в это тяжелое время, спихнув на государство все долги и провалы в Венесуэле, заодно перехватив в пользу неназванных частных лиц аж 9 процентов пакета самой Роснефти, которые принадлежали государству. Очень может так быть, что один известный олигарх устроил нефтяной армагеддон только для того, чтобы прихватить эти 9 процентов. Скромно, но солидно. У воров свои понятия о государственных интересах, так что я бы не удивился ни разу.

Не удивительно, что Москва стала передовиком самоизоляции. Московской экономике будет нанесен тяжелейший удар. И там тоже под вывеской неизбежных потерь можно будет похоронить много чего из прошлого, а заодно поживиться и в настоящем. Мы в них верим.

Другой вопрос, что такого рода мероприятия обычно предваряют один-единственный сюжет: бегство. Нет никакого смысла оставлять выжженную территорию, если ты намерен на ней оставаться. Банкиры, которые доводят вверенные им учреждения до предбанкротного состояния, в какой-то момент понимают, что спасать уже нечего, а потому последние несколько недель, а то и дней перед коллапсом занимаются только одним – распихивают ликвидные активы по разным укрывищам, после чего внезапно исчезают, а клиентов встречает заспанный охранник и горы бумажной лапши, нарезанной ночью шредерами.

Чем-то нынешняя ситуация в стране очень сильно напоминает именно этот сюжет. Понятно, что о том, когда именно дверь в банк окажется закрытой на замок, знает крайне небольшое число людей. Для сотрудников новость о том, что всё, становится столь же неожиданной, что и для посетителей. Но кому они интересны?

Предположить, что воры, захватившие страну в нулевые, и грабившие ее с остервенением двадцать последних лет, вдруг с какого-то перепуга станут ее возрождать после нынешнего апокалипсиса, нелепо. Во-первых, они это делать просто не умеют. И даже этой причины уже достаточно, чтобы не загибать пальцы дальше. Хорошо было в начале нулевых, а еще лучше – в их середине. Нефть уходила в облака, а потому даже самое ожесточенное воровство всегда прикрывалось триллионами, льющимися потоком из трубы. Сейчас нет потока, и даже ручеек пересох – российский Юралс торгуется уже почти по 10 долларов – такой цены (с учетом неизбежной за эти десятилетия долларовой инфляции) не было даже в самые черные периоды падения цен в восьмидесятые годы. Да и воровать уже почти нечего – выгребают последнее. А потому резонный вопрос – что им тут еще делать? Спасибо, не поминайте лихом. Да хоть и поминайте, свое мы уже забрали.