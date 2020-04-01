 

«Ветер перемен»: Светлана Лобода кардинально сменила имидж

01.04.2020, 4:53, Разное

Украинская певица, ведущая, автор песен Светлана Лобода кардинально сменила имидж. Соответствующие фото заслуженная артистка Украины опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
37-летняя исполнительница Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом LOBODA, предстала перед поклонниками в новом образе. В период домашней изоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции, певица решила сменить цвет волос – из блондинки перекрасилась в натуральный светло-русый оттенок. «Время перемен», – подписала фото артистка.

Стоит отметить, что обновленный имидж Светланы Лободы пришел по душе её поклонникам. В комментариях они написали множество комплиментов, назвав певицу шикарной, невероятной и очень красивой. «Вам очень идет. Прекрасно выглядите», «Как всегда! Эталон», – написали Instagram-подписчики.



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