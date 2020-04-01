 

В Минэнерго США заявили о «продуктивных переговорах» с Россией по нефти

01.04.2020, 4:48, Новости дня

Министр энергетики США Дэн Бруйетт во вторник провел продуктивные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

«Министр Бруйетт и министр энергетики РФ Александр Новак провели продуктивные переговоры о нынешней волатильности на мировых нефтяных рынках», – цитирует Минэнерго США ТАСС.

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжить диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике», – сообщили в американском министерстве энергетики.

Ранее президент США Дональда Трамп предложил РФ и Саудовской Аравии договориться по нефти.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Напомним, в США обвиняли Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью заставить американских производителей сланцевой нефти сократить добычу. Нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи из-за влияния пандемии коронавируса на экономику.

Глава Роснефти Игорь Сечин выражал уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, а сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / “Алиса” успокоит пользователей медитацией

26.02 / Угроза коронавируса: в Москве приняты беспрецедентные меры

17.03 / “Инвитро” будет делать анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19

23.03 / Китайский ученый оценил перспективы Европы в борьбе с коронавирусом

08.02 / Шеф евродипломатии призвал ЕС меняться

03.02 / Иран объявил о запуске космического спутника

24.02 / Немец умышленно направил машину в людей, проехав в толпе несколько десятков метров

06.02 / Арестована обвиняемая в убийстве женщины на подмосковном кладбище

27.02 / Все рейсы из Италии перевели в один терминал Шереметьево

10.02 / Гончарук заявил, что в правительстве будет вице-премьер, отвечающий за блок экономики “с фокусом на инвестиции”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска