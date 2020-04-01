 

Guardian – из-за пандемии старейшему жителю земли вручили сертификат о рекорде «с безопасного расстояния»

01.04.2020, 4:42, Новости дня

112-летний житель Хэмпшира Боб Уейтон попал в Книгу рекордов Гиннеса как официально признанный старейший в мире человек, пишет Guardian. Из-за режима изоляции сертификат был вручён Уэйну не представителем книги, а сотрудником его дома престарелых с безопасного расстояния, отмечается в статье. Как рассказал изданию переживший эпидемию испанского гриппа обладатель рекорда, с самоизоляцией он столкнулся впервые в жизни.


Reuters

Как пояснила представитель Книги рекордов Гиннеса, сотрудники фонда с смогли вручить сертификат лично из-за вспышки заболеваемости Covid-19 в Великобритании и предписанного властями социального дистанцирования.

Как пояснили в фонде, старший консультант Книги рекордов Гиннеса по геронтологии Роберт Янг изучал все имеющиеся доказательства со времени смерти последнего обладателя рекорда фермера из Японии Титэцу Ватанабэ 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.

Став обладателем рекорда, Уэйтон заметил: «Не могу сказать, что мне было приятно слышать, что предыдущий обладатель умер, но я очень рад, что смог так долго прожить и завести столько друзей».

Как напоминает газета, Уэйтон пережил пандемию испанского гриппа 1918-20 годов и перенёс ряд серьёзных медицинских операций, но, как и большинство, он никогда не сталкивался с необходимостью самоизоляции. «Это странно. Я никогда не испытывал ничего подобного коронавирусу », — заявил он.

 



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