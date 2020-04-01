Das Erste – санкции мешают Ирану бороться с коронавирусом, но отменять их США пока не намерены

01.04.2020, 4:42, Новости дня

Иранская система здравоохранения не справляется с нагрузкой из-за коронавируса, однако США не намерены отменять политику «максимального давления» на Тегеран, пишет Das Erste. Из-за санкций Иран может закупать необходимое для борьбы с вирусом оборудование только после специального разрешения. Кроме того, штрафные меры усложняют экономическую обстановку в стране.



Reuters

Ирану требуется помощь для снижения количества заражений коронавирусом, пишет Das Erste. Тем не менее для США это не является поводом для отмены санкций. Кроме того, поставки по специальному каналу помощи, созданному при поддержке Швейцарии, также затруднены: все поставщики должны информировать Министерство финансов США о том, кто получает выгоду от поставок, а иранская сторона обязывается не продавать полученную продукцию лицам и группам, находящимся под санкциями.

Между тем, иранские больницы не справляются с нагрузкой, пишет Das Erste: на данный момент в стране официально зафиксирована 41 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 3 тыс. смертей. При этом на прошлой неделе американский Минфин ввёл новые ограничения против иранских строительных компаний и мореходства.

В отношении Ирана США с мая 2018 года проводят политику «максимального давления», напоминает Das Erste. Вашингтон обвинил Исламскую республику в нарушении ядерной сделки и в поддержке вооружённых формирований в Ираке, Сирии и Ливане и ввёл антииранские санкции. К примеру, США обложили санкциями экспорт иранской нефти, являющейся главным источником дохода Тегерана, а также ограничили доступ иранских банков к мировым платёжным системам. Таким образом, Иран может закупать необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование только после получения специального разрешения.

Das Erste отмечает, что США и Иран по-прежнему не нашли политического выхода из своей конфронтации. Американские политики, такие как Майк Помпео, считают, что отмена санкций сейчас невозможна: более того, сообщалось, что Помпео намерен жёстче взяться за поддерживаемые Ираном группы, в то время как Исламская республика занята борьбой с вирусом.

Как пишет Das Erste, отмены антииранских санкций потребовала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Кроме того, за отмену санкций высказался кандидат в президенты США Берни Сандерс.