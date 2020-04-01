Мнение: Как будет работать режим обязательной самоизоляции

01.04.2020, 4:31, Разное

Наконец то попалось толковое разъяснение о том, как будут контролировать соблюдение режима обязательной самоизоляции. Разъяснение представлено правительством Ростовской области и как представляется, оно плюс/минус будет действительно и для других регионов, где такой режим уже введен или будет введен в ближайшие дни.

Можно ли просто гулять в 100 метрах от дома?

Нет. Режим самоизоляции ведён, чтобы остановить распространение коронавируса. Если люди продолжат гулять, даже вблизи от дома, инфекция продолжит распространение.

Как будет проверяться нарушение (например, ближайший магазин с мясными продуктами не так близко)?

В распоряжении не существует ограничения на 100 м по отношению к магазинам, аптекам, поликлиникам. Важно, что они должны быть ближайшими от дома.

Как доказать, что я иду в магазин или аптеку? Может, я скажу, что иду туда, а сама – раз и гулять.

Доказательством будут являться любые сведения, например, кассовые чеки из магазина, аптеки.Если вы не дошли до места, а просто прогулялись, то доказательств не будет. Соответственно, получите штраф, и немаленький – до 40 тысяч рублей.

Кому не разрешается передвигаться по городу по новым правилам? А кому разрешается?

Разрешено свободно передвигаться до места работы, в ближайшие магазины, поликлинику, аптеки.

Нельзя передвигаться только на общественном транспорте? А на личном авто? А на такси? А пешком?

Ни о каком ограничении передвижения на транспорте – личном, общественном, такси – в распоряжении губернатора речи не идёт.

Кто и как это будет контролировать?

Согласно статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф за несоблюдение противоэпидемиологических мер.

Кроме того, 31 марта, Госдума РФ приняла законопроект о наделении полиции полномочиями по составлению протоколов за нарушение противоэпидемиологических мероприятий.

Какие санкции последуют по отношению к тем, кто этого не придерживается?

Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений. Согласно ей должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Кроме того, 31 марта, Госдума РФ приняла в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Для физических лиц штраф составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

100 метров от фактического места проживания или от места проживания по прописке? Если прописка в одном месте, а человек живёт в другом, как это будут проверять?

Правила регистрации граждан РФ предусматривают, что несовпадение места проживания и места регистрации — это самостоятельное основание для привлечения к административной ответственности.

Если рядом с домом несколько магазинов, можно ли выбрать магазин или строго идти в ближайший? Если в 100 метрах от дома нет магазинов, что делать? Тот же вопрос по аптекам.

Разрешено свободно передвигаться в ближайшие магазины, аптеки.

Можно ли навещать родственников, если они сами не в состоянии выйти за продуктами, например? Можно ли приносить им продукты и медикаменты? Кто и как будет проверять, действительно ли человек вышел из дома с этой целью или нет?

Разрешено посещение родственников старше 65 лет для обеспечения их лекарствами, продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости.

Автомобилистов тоже будут ловить?

Ни о каком ограничении передвижения на транспорте – личном, общественном, такси — в распоряжении губернатора речи не идёт.

Для чего нужны настолько жёсткие меры именно в Ростовской области, где всего несколько подтвержденных случаев?

Чтобы число зараженных оставалось на уровне единиц.

Что будет за нарушение распоряжения тем, кто не находится на карантине по медицинским показателям?

31 марта 2020 года Госдума РФ приняла в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов: для физлиц, например, – от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Как вести себя человеку, едущему на собственном авто из одного города области в другой город области для доставки необходимого пожилым родственником, при том что он прописан вообще в другом месте? И какие санкции?

Ни о каком ограничении передвижения на транспорте – личном, общественном, такси – в распоряжении губернатора речи не идёт.

Разрешено посещение родственников старше 65 лет для обеспечения их лекарствами, продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости.

Как будет проверяться место жительства? По прописке или со слов?

Правила регистрации граждан РФ предусматривают, что несовпадение места проживания и места регистрации — это самостоятельное основание для привлечения к административной ответственности.

Что делать тем, чьи пожилые родители живут отдельно (и далеко)? Если нельзя покидать свое жилье, то как о них заботиться?

Разрешено посещение родственников старше 65 лет для обеспечения их лекарствами, продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости.

Однако как квалифицируется, например, поездка в общественном транспорте за продуктами в место, которое 100% дальше от любого дома. Или возвращение от родителей (где прописка) на место фактического проживания?

Если рядом есть магазин, в котором имеются продовольственные товары, то поездка будет рассматриваться как нарушение противоэпидемиологических правил.

Как доказать человеку, который идет на работу на жизненно важное для всей страны предприятие, что он не просто гуляет, а именно на работу шагает?

Распоряжением разрешено свободно передвигаться до места работы.

Можно ли будет поехать в другой город за ребёнком, если сейчас он у бабушки?

Поездка в другой регион за ребенком – исключительный случай, который подтверждает необходимость передвижения.

Какие штрафы за не соблюдение?

Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений. Согласно ей должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Однако 31 марта Госдумой РФ принят в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Например, для физических лиц он составит от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Всю неделю родители 65+ были у себя дома и продукты им покупала я. Живут они недалеко – 10 минут ходьбы, но явно дальше 100 метров. Могу ли я продолжить покупать им продукты или им теперь самим ходить в магазин?

Разрешено посещение родственников старше 65 лет для обеспечения их лекарствами, продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости.

http://dontr.ru/novosti/rezhim-samoizolyatsii-v-rostovskoy-oblasti-otvety-na-samye-populyarnye-voprosy/ – цинк